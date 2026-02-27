Η Ελένη και η Σουζάνα Βουγιουκλή στο “Μικρό Φεστιβάλ” στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, καλεσμένες από το Ωδείο Τέχνης!

Θα δώσουν μια δυνατή μουσική παράσταση που κοινωνεί την έκσταση της Κάτω Ιταλίας, το μυστήριο της Βαλκανικής πολυφωνίας, τον πλούτο της ελληνικής παράδοσης, το σπαραγμό του πορτογαλέζικου fado και τη δωρικότητα των blues και των gospel της Αμερικής και, φυσικά, του ελληνικού ρεμπέτικου.

Οι εκρηκτικές ερμηνείες των δύο μουσικών-performers αναδεικνύουν τον αρχέγονο παγκόσμιο ήχο, με όχημα τραγούδια απ’ όλο τον κόσμο καθώς και δικές τους συνθέσεις.

Κινηματοθέατρο REX, Άγιος Νικόλαος – Κρήτη

Σάββατο 7 Μαρτίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€

Μαθητικό/Φοιτητικό: 12€

Προπώληση εισιτηρίων:

Ωδείο Τέχνης Κρήτης

Τηλ: 2841025690 &

Βιβλιοπωλείο ΓΡΑΦΗ

Τηλ: 2841026422