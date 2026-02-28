Ο Αγιονικολιώτης διεθνής καρτουνίστας Μιχάλης Διαλυνάς συνεχίζει να δημιουργεί και τα σκίτσα του έχουν παγκόσμια απήχηση.

Προσφατα κυκλοφόρησε στο Webtoon, –τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ψηφιακών κόμικς στον κόσμο, www.webtoons.com-, η σειρά κινούμενων σχεδίων WYND, δημιουργός της οποίας είναι ο Μιχάλης! Η διαφορά του Webtoon από τα παραδοσιακά κόμικς είναι ο τρόπος που είναι στημένο το περιεχόμενο (format). Αντί να «γυρίζεις σελίδες», σκρολάρεις (κυλάς την οθόνη) κάθετα. Οι δημιουργοί σχεδιάζουν τις ιστορίες τους έτσι ώστε η ροή να ακολουθεί την κίνηση του αντίχειρα στην οθόνη του κινητού, κάτι που κάνει την ανάγνωση εξαιρετικά ξεκούραστη και εθιστική. Το Webtoon ξεκίνησε από τη Νότια Κορέα (από την εταιρεία Naver) και έφερε επανάσταση στον τρόπο που διαβάζουμε κόμικς στην ψηφιακή εποχή.

Ο Μιχάλης έγραψε: «Η προσαρμογή του σε μορφή κάθετης κύλισης ήταν μια πραγματικά ενδιαφέρουσα διαδικασία. Σα να μαθαίνεις μια νέα γλώσσα. Χαίρομαι πραγματικά που βλέπω το δημιούργημά μου να φτάνει σε ένα εντελώς νέο κοινό, καθώς δουλεύουμε στις τελευταίες σελίδες της ιστορίας WYND με πάνω από χίλιες σελίδες! Με κάνει πολύ χαρούμενο η συνεργασία με την κοινότητα Webtoon».

Στην ιστοσελίδα https://www.comicsbeat.com διαβάζουμε ότι μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, το κόμικ WYND ξεπέρασε τους 13.000 συνδρομητές και τις 36.000 προβολές. Αποτελεί μέρος της συνεργασίας της εκδοτικής BOOM! Studios με το WEBTOON για τη μεταφορά γνωστών σειρών στο κάθετο φορμάτ. Το WYND είναι ένα σύγχρονο παραμύθι για «μεγάλα παιδιά» με εντυπωσιακό σχέδιο. Αν και είναι φαντασία, αγγίζει πολύ επίκαιρα κοινωνικά θέματα, όπως η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο φόβος για το άγνωστο και η αναζήτηση της ταυτότητας.

ΛΕΩΝ.Κ.