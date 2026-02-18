1943, Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ένας μακρύς Χειμώνας μόλις ξεκίνησε στις απέραντες εκτάσεις της κατεχόμενης Σοβιετικής Ένωσης. Ο Ίστβαν Σεμέτκα είναι μέλος μιας ειδικής μονάδας του γερμανικού στρατού αποτελούμενης από Ούγγρους, που αποστολή τους έχουν να ταξιδεύουν από χωριό σε χωριό αναζητώντας παρτιζάνους. Οδεύοντας μια ημέρα προς ένα απόμακρο χωριό, θα πέσουν σε ενέδρα, και ο επικεφαλής τους θα σκοτωθεί. Ο Σεμέτκα είναι αυτός που αναλάβει την ηγεσία, ως ανώτερος αξιωματικός. Πλέον, πρέπει να οδηγήσει την ομάδα του διαμέσου ενός ατελείωτου βάλτου, με σκοπό να επιστρέψουν πίσω σε ένα κατακτημένο χωριό και να ενωθούν με τους υπόλοιπους της μονάδας τους.