Το 1ο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με το Εργαστηριακό Κέντρο Νεάπολης, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, στον χώρο του σχολείου, ενισχύοντας μια δράση με σταθερό κοινωνικό αποτύπωμα. Τη συγκεκριμένη στον χώρο του σχολείου μας (εργαστήριο Αισθητικής) ημέρα θα αιμοδοτήσουν οι μαθήτριες κι οι μαθητές μας.

Παράλληλα, από 04/05 έως 15/05/2026, θα δίνεται η δυνατότητα προσφοράς αίματος στο Τμήμα Αιμοδοσίας του ΓΝΑΝ, διευρύνοντας τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πολύ το τμήμα Αιμοδοσίας του ΓΝΑΝ με το οποίο υπάρχει αγαστή συνεργασία με σκοπό την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας και προσφοράς στον συνάνθρωπο.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της δράσης, στις 29/04/2026, ο ιατρός του ΓΝΑΝ κ. Μιχάλης Διαλυνάς πραγματοποίησε ενημερωτική παρουσίαση προς τους μαθητές και τις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου. Η παρέμβασή του, επιστημονικά τεκμηριωμένη και παιδαγωγικά προσαρμοσμένη, συνέβαλε ουσιαστικά στην καλλιέργεια κουλτούρας εθελοντικής αιμοδοσίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής υπευθυνότητας των νέων.

Η αιμοδοσία αποτελεί πλέον θεσμό για το 1ο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου, καθώς υλοποιείται συστηματικά τα τελευταία πέντε χρόνια. Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε το 2021, έχει αγκαλιαστεί από το σύνολο της σχολικής κοινότητας και λειτουργεί ως παράδειγμα προς μίμηση για την ανάπτυξη ανάλογων δράσεων και σε άλλες σχολικές μονάδες.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στη συνολικότερη εκπαιδευτική φιλοσοφία του σχολείου, η οποία προάγει τις αξίες της προσφοράς, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, αναδεικνύοντας τον ενεργό ρόλο του σχολείου στη διαμόρφωση κοινωνικά ευαισθητοποιημένων πολιτών.

Το 1ο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κ. Μιχάλη Διαλυνά για τη διαχρονική του στήριξη και τη συμβολή του στην επιτυχή υλοποίηση της δράσης.