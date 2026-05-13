Την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές της ΕΛΜΕ Λασιθίου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων στο 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Η ΔΑΚΕ Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Λασιθίου πέτυχε πλήρη εκλογική επιτυχία, κατακτώντας την αυτοδύναμη πλειοψηφία με ποσοστό 54,61%, κερδίζοντας 4 από τις 7 έδρες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Αξιοσημείωτη είναι η αυξημένη συμμετοχή των εκπαιδευτικών: ψήφισαν 397 συνάδελφοι, ποσοστό κατά 35% υψηλότερο σε σχέση με τις εκλογές του 2024, γεγονός που αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον του κλάδου και εμπεδώνει ακόμα περισσότερο τη νομιμοποίηση της νέας ηγεσίας.
Αποτελέσματα Εκλογών — Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΜΕ Λασιθίου
Ψήφισαν: 397 | Έγκυρα: 390 | Άκυρα/Λευκά: 7
|ΠΑΡΑΤΑΞΗ
|ΨΗΦΟΙ
|ΠΟΣΟΣΤΟ %
|ΕΔΡΕΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|ΔΑΚΕ
|213
|54,61%
|4
|✔ Πλειοψηφία
|ΕΛΑ
|93
|23,84%
|2
|ΑΣΕ
|77
|19,74%
|1
|ΑΚΕ
|7
|1,79%
|0
Εκλεγμένα μέλη ΔΣ από τη ΔΑΚΕ Εκπαιδευτικών Λασιθίου:
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
|ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|του ΙΩΑΝΝΗ
|ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|του ΚΩΝ/ΝΟΥ
|ΞΕΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Αποτελέσματα Εκλογών — Αντιπρόσωποι στο 22ο Συνέδριο ΟΛΜΕ
Ψήφισαν: 397 | Έγκυρα: 386 | Άκυρα/Λευκά: 11
|ΠΑΡΑΤΑΞΗ
|ΨΗΦΟΙ
|ΑΝΤΙΠΡ. 2026
|ΑΝΤΙΠΡ. 2024
|ΠΟΣΟΣΤΟ 2026
|ΔΑΚΕ
|192
|2
|1
|49,74%
|ΑΣΕ
|84
|1
|1
|21,76%
|ΕΛΑ
|78
|1
|1
|20,20%
|ΠΕΚ
|23
|0
|0
|5,95%
|ΑΚΕ
|9
|0
|0
|2,33%
Αντιπρόσωποι ΔΑΚΕ στο 22ο Συνέδριο ΟΛΜΕ:
Τακτικοί: Λεβεντέρης Χαράλαμπος, Δασκαλογιαννάκη Καλλιόπη
Αναπληρωματικοί: Γιακουμάκης Εμμανουήλ, Ξένος Γεώργιος
Η ΔΑΚΕ Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Λασιθίου ευχαριστεί θερμά τους συναδέλφους που εμπιστεύτηκαν την παράταξη και δεσμεύεται να εργαστεί με συνέπεια, υπευθυνότητα και σεβασμό στις ανάγκες του κλάδου. Η αυτοδύναμη πλειοψηφία που αποκτήθηκε είναι εντολή για υπεύθυνη και αποτελεσματική εκπροσώπηση όλων των εκπαιδευτικών της περιφέρειας μας.
Με την αύξηση της συμμετοχής κατά περίπου 35% σε σχέση με τις εκλογές του 2024, αλλά και τη διεύρυνση των ποσοστών της παράταξης σε όλους τους τομείς, η ψήφος αυτή αποτελεί ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης και ανανεωμένης εντολής από τη βάση.
ΔΑΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ