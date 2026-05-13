Τέσσερις είναι συνολικά οι εθελοντικές ομάδες του Ν. Λασιθίου, πιστοποιημένες και εγγεγραμμένες στο μητρώο της Γ. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του αντίστοιχου υπουργείου. Είναι η Ομάδα Διάσωσης Κρήτης, η ΕΔΕΑΚ, η Τετρακίνηση Ιεράπετρας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαλών.

Για πρώτη φορά φέτος, μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη και της Διοίκησης των Π.Υ. , το υπουργείο χορήγησε για τις εθελοντικές ομάδες του νομού μας, μέσα ατομικής προστασίας για όλες τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες.

Επιδίωξη είναι η διεκδίκηση και άλλων μέσων υποστήριξης των εθελοντικών ομάδων που συμμετέχουν στη δράση Πολιτικής Προστασίας στο Λασίθι.

Εξάλλου μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να επικαιροποιηθεί η πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το πρόγραμμα «Leader», που διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Λασιθίου. Οι εθελοντικές ομάδες μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για εξοπλισμό κλπ. και να έχουν χρηματοδότηση 100%.

Στην πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε για θέματα Πολιτικής Προστασίας με επίκεντρο την αντιπυρική προστασία στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, συμμετείχε ο επικεφαλής της ΕΔΕΑΚ Σητείας Γιάννης Δασκαλάκης, όπως και ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τετρακίνησης Ιεράπετρας Ιωάννης Μπαρούμας. Ο κ. Μπαρούμας πρόσφατα επέστρεψε από την Κύπρο όπου είχε επιλεγεί από το Ν. Λασιθίου ω εθελοντής, για να συμμετέχει σε συνάντηση -ενημέρωση εθελοντικών ομάδων για θέματα πολιτικής προστασίας- πυροπροστασίας, που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Interreg».

Η εκπαίδευση στην Κύπρο, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι εθελοντικών ομάδων και από την υπόλοιπη Κρήτη και την Κύπρο, αφορούσε εκπαίδευση για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εθελοντικές ομάδες στο πεδίο, στη διάρκεια επιχείρησης αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς κλπ. Στόχος είναι το 2027 να πάνε δύο εθελοντές στην αντίστοιχη εκπαίδευση στην Κύπρο.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ