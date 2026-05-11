Η φετινή τουριστική σεζόν έχει ήδη κάνει δειλά – δειλά τα πρώτα της βήματα. Οι ξενοδοχειακές μονάδες του Νομού Λασιθίου και οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της τουριστικής δραστηριότητας.

Για τις πρώτες ενδείξεις της σεζόν, τις ανησυχίες που υπάρχουν αλλά και τα ζητήματα που απασχολούν τους ξενοδοχοϋπαλλήλους του κλάδου, μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Λασιθίου κ. Νίκος Καριχημάκης.

Ο κ. Καριχημάκης επικοινώνησε με τους Ξενοδόχους της Σητείας και της Ιεράπετρας ώστε να έχει μια καλύτερη εικόνα συνολικά.

Όσον αφορά την εκπροσώπηση των ξενοδόχων του Μεραμπέλλου, η κατάσταση είναι ρευστή, καθώς η θητεία του Δ.Σ. έχει λήξει και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Λασιθίου κ. Γιάννης Προκοπάκης, για προσωπικούς λόγους και εξ αιτίας των αυξανόμενων επαγγελματικών υποχρεώσεών του έχει ανακοινώσει πως δεν θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή.

Ο κ. Καριχημάκης επανέλαβε την πληροφορία που έχει δημοσιευθεί και στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ότι υπάρχουν σκέψεις για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα εκπροσώπησης των ξενοδόχων Νομού Λασιθίου, ώστε να καλύπτει την Ιεράπετρα, την Σητεία και τον Άγιο Νικόλαο.

Προβληματισμός και κρατήσεις

Ο κ. Καριχημάκης μας είπε πως συνομιλώντας με τους Ξενοδόχους από την Ιεράπετρα και την Σητεία διαπίστωσε πως υπάρχουν αυτή την στιγμή κρατήσεις, δεν είχαν ακυρώσεις αλλά το αρνητικό δεδομένο είναι πως οι νέες κρατήσεις έχουν παγώσει. Βλέπουν δηλαδή μια μείωση στη δύναμη των ξενοδοχείων. Ανέφερε παραδειγματικά πως ξενοδοχεία της Ιεράπετρας που πέρυσι είχαν 90% πληρότητα το Μάιο, φέτος είναι στο 70%, έως τώρα. Αναγνώρισε ωστόσο πως ο μήνας Μάιος ανέκαθεν έκανε μια κοιλιά.

Φέτος οι συγκυριακές καταστάσεις είναι εντελώς διαφορετικές. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις με τους πολέμους που επικρατούν στη Μέση Ανατολή έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ενώ φέτος η περίοδος του Πάσχα συνέπεσε χρονικά νωρίτερα συγκριτικά με άλλες χρονιές, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κενό στην τουριστική κίνηση, μετά από αυτό.

Πολλοί ξενοδόχοι μεταφέρουν πως οι τουριστικές πράκτορες πιέζουν ώστε να μειώσουν τις τιμές για να αυξήσουν τις πληρότητες. Κάποιοι λοιπόν ξενοδόχοι φαίνεται πως υποκύπτουν, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που δεν το δέχονται.

Για το προσωπικό

Τα κενά στο προσωπικό των ξενοδοχείων έχουν παγιωθεί περίπου στις 80.000 κενές θέσεις πανελλαδικά.

Όπως ανέφερε ο κ. Καριχημάκης, δυστυχώς, χρόνο με τον χρόνο, διαπιστώνουν μια τάση των παλιών ξενοδοχοϋπάλληλων να απομακρύνονται από τον κλάδο και να αναζητούν αλλού εργασία. Φέτος πανελλαδικά καταγράφεται μια μείωση της τάξεως του 25%, από τις αιτήσεις επαναπρόσληψης, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό για τον ξενοδοχειακό κλάδο.

Πρόσθεσε πως οι ειδικότητες που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι εξειδικευμένες, δηλαδή συνήθως οι μάγειροι, το προσωπικό υποδοχής, προϊστάμενοι ορόφων κλπ., που δεν μπορούν να καλυφθούν προσελκύοντας προσωπικό από τρίτες χώρες.

Οι αφίξεις φέτος από τρίτες χώρες υπολογίζονται γύρω στις 9.500, αριθμός που, όσο περνά ο καιρός, δυστυχώς θα ανεβαίνει. Είναι ένα γεγονός που ανησυχεί ιδιαίτερα τους ξενοδοχοϋπαλλήλους και θα έπρεπε να ανησυχεί και τους ξενοδόχους, αφού επηρεάζει άμεσα την τοπική φιλοξενία και το ελληνικό τουριστικό προϊόν που χαρακτηρίζει το Λασίθι και που θέλουν να προωθήσουν.

Για τους μισθούς

Ο Πρόεδρος αναγνώρισε πως ειδικά φέτος οι μισθοί κυμαίνονται ευτυχώς σε ένα πολύ καλό επίπεδο, με την αύξηση των 4% για την τοπική σύμβαση.

Μάλιστα γνωστοποίησε πως έχουν ήδη δει διαφορά στους μισθούς τους όσοι ήδη έχουν εργαστεί τον Απρίλιο. Σε γενικότερο επίπεδο, θεωρεί πως οι ξενοδοχοϋπάλληλοι αμείβονται καλά, ενώ ακόμη καλύτερα είναι τα δεδομένα για όσους τηρούν την τοπική συλλογική σύμβαση.

Τα προβλήματα παραμένουν

Μπορεί οι μισθοί να είναι σε ένα καλύτερο επίπεδο, όμως τα προβλήματα παραμένουν! Ο κ. Καριχημάκης διευκρίνισε πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πλέον οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, είναι καθαρά από την πολιτεία.

Βλέπουν, πως το ταμείο ανεργίας δεν επεκτείνεται στους πέντε μήνες, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί και στον Γολγοθά που καλούνται να αντιμετωπίσουν ώστε να πάρουν το πολυπόθητο επίδομα. Αναφέρθηκε ξανά, στα προβλήματα που αναδείκνυε και η ΑΝΑΤΟΛΗ όλο τον χειμώνα, τις προπληρωμένες κάρτες, τα ΕΛΤΑ κλπ.

Αναγνώρισε πως πολλοί ξενοδοχοϋπάλληλοι φαίνεται πως αναζητούν περισσότερη σταθερότητα στη ζωή τους και δυστυχώς αναζητούν άλλα επαγγέλματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δεχτεί παράπονα για τις συνθήκες εργασίας εν όψει της νέας τουριστικής περιόδου και προς το παρόν ο φόρτος εργασίας είναι πιο χαμηλός. Υπάρχουν όμως άτομα που αναρωτιούνται πότε τελικά θα ξεκινήσουν να εργάζονται καθώς βλέπουν ότι δεν υπάρχουν πολλές πληρότητες με αποτέλεσμα να καθυστερούν και οι αρμόδιοι, να τους καλέσουν για εργασία.

Πρέπει να αναφερθεί, ότι δεν είναι λίγοι οι εργαζόμενοι στον ξενοδοχειακό τομέα που κάθε χρόνο εξαντλούνται στην εργασία, προσδοκώντας από πολύ νωρίς να συγκεντρώσουν χρήματα για να καλύψουν τόσο τις τρέχουσες ανάγκες, όσο και αυτές που θα προκύψουν τον χειμώνα καθώς πρόκειται για ένα εποχιακό επάγγελμα και η χρονική διάρκεια της τουριστικής σεζόν είναι καθοριστική για εκείνους.

Ο Πρόεδρος τόνισε πως στόχος είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, να απολαμβάνουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και όχι να εργάζονται υπό καθεστώς εξαντλητικής εργασίας έτσι ώστε να μπορούν να συγκεντρώσουν χρήματα για να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες και στις δυσκολίες της χειμερινής περιόδου, όταν δεν εργάζονται. Χρειάζονται άμεσα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης από την πολιτεία, εάν πραγματικά επιθυμούν ο ξενοδοχειακός κλάδος να παραμείνει ζωντανός. Παράλληλα γίνονται προσπάθειες για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αλλά όπως φαίνεται, δυστυχώς έως τώρα δεν ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Η σύμβαση

Για την τοπική συλλογική σύμβαση, ο κ. Καριχημάκης διευκρίνισε πως είναι έτοιμοι εδώ και καιρό ώστε να καταθέσουν φάκελο για να γίνει υποχρεωτική η σύμβαση, ενώ από την πλευρά των Ξενοδόχων υπάρχουν ορισμένα τεχνικά ζητήματα. Εκτίμησε πως ενδεχομένως μέσα στην σεζόν, καταφέρουν ώστε να υπάρξει τελικά υποχρεωτικότητα.

Τόνισε πως η υποχρεωτικότητα της συλλογικής σύμβασης θα λειτουργεί προς το συμφέρον όλων καθώς και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι θα αμείβονται καλύτερα, αλλά και οι ξενοδόχοι δεν θα έχουν να διαχειριστούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ο κ. Καριχημάκης υπογράμμισε πως το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Λασιθίου, συνεχίζει να βρίσκεται σε εγρήγορση, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον κλάδο και παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ