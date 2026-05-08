Η μεγαλύτερη προκήρυξη πρόσληψης μόνιμου ιατρικού προσωπικού της τελευταίας δεκαετίας, για τα νοσοκομεία του Νομού Λασιθίου, είναι γεγονός. Πριν λίγο ανέβηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας, για την πρόσληψη 25 ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων!

Είναι η ανταπόκριση από πλευράς του υπουργείου, στις ανάγκες για εξασφάλιση κρίσιμου ιατρικού προσωπικού για τις υγειονομικές μονάδας στο Λασίθι, όπως αυτές προσδιορίστηκαν σε μια εσωτερική διαδικασία, με τη συνεργασία του Επιστημονικού Συμβουλίου με το Διοικητικό Συμβούλιο και τεκμηριώθηκαν στη συνέχεια από τη Διοικήτρια των διασυνδεόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ν. Λασιθίου Ευαγγελία Φανουράκη. Οι προτάσεις αυτές κατατέθηκαν πριν από δύο μήνες περίπου στο Υπουργείο Υγείας.

Για το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, οι προκηρυχθείσες θέσεις είναι:

*Δύο ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Επιμελητές Α’).

*Εναν ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (Επιμελητής Α’).

*Δύο Επιμελητές Β’ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ και ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση –συντονισμό του έργου της εφημερίας, για το ΤΕΠ).

*Έναν Διευθυντή ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ.

*Δύο Διευθυντές ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.).

* Έναν ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (Επιμελητής Β’).

Στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας

* Έναν Διευθυντή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

* Έναν ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

* Έναν ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Επιμελτής Α).

* Έναν Διευθυντή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ .

*Έναν ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (Επιμελητής Α’).

*Έναν ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (Επιμελητής Α’)

Στο «Διαλυνάκειο» Νοσοκομείο Νεαπόλεως

*Έναν Διευθυντή ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

*Δύο ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

*Έναν ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Επιμελητής Α΄)

*Έναν ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ(Επιμελητής Β’)

Στο Νοσοκομείο Σητείας

*Έναν Διευθυντή ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

* Έναν ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Επιμελητής Β’).

*Έναν Διευθυντή ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

*Έναν ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Επιμελητής Α΄).

* Έναν Διευθυντή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ