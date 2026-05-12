Εκδόθηκε η Απόφαση της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Προσδιορισμός των υδάτων κολύμβησης για την κολυμβητική περίοδο 2026», η οποία προωθήθηκε αρμοδίως στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Ειδικότερα, προσδιορίζονται χωρικά τα 192 σημεία ακτών της Κρήτης στα οποία θα διεξάγεται συστηματικά η παρακολούθηση, αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για τη φετινή χρονιά. Αρμόδια υπηρεσία για την εκτέλεση της διαδικασίας παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Οι θέσεις ελέγχου και παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης κατανέμονται σε όλη την ακτογραμμή της Κρήτης και συγκεκριμένα, σε 48 θέσεις στην Π.Ε. Χανίων, 28 στην Π.Ε. Ρεθύμνης, 51 στην Π.Ε. Ηρακλείου και, 65 στην ΠΕ Λασιθίου.