Σε διαφορετική «συχνότητα», από εκείνη του Ταμία του Δ.Σ. Φώτη Κοκκοτού, επιλέγει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Ν. Λασιθίου Γιάννης Προκοπάκης να εκπέμψει μήνυμα προς το Δήμο Αγίου Νικολάου, καλώντας τη δημοτική αρχή σε συνεργασία με τον φορέα που εκπροσωπεί τους ξενοδόχους της ευρύτερης περιοχής του Μεραμβέλου, στο ζήτημα εφαρμογής από το Δήμο του συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω» (ΠοΠ), που αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων ξενοδοχείων άνω των 100 κλινών.

Το ζήτημα έχει φέρει σε αντιπαράθεση εδώ και αρκετό καιρό τους επιχειρηματίες των λίγων ξενοδοχείων που εφαρμόζουν το πρωτόκολλο του συστήματος ΠοΠ, με πρωτεργάτη τον κ. Κοκκοτό ο οποίος εφαρμόζει το σύστημα μαζί με 4-5 ακόμη ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας, στην περιοχή μας.

Αποκορύφωμα ήταν η οξεία αντιπαράθεση του ιδίου με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μαν. Μενεγάκη, που έλαβε χώρα στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ο κ. Κοκκοτός προειδοποίησε ότι αν ο Δήμος δεν προσαρμοστεί στις επιταγές του νόμου, η συνέχεια θα δοθεί στα δικαστήρια… Ο Δήμαρχος απάντησε στο χθεσινό φύλλο της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, στην επιστολή του κ. Κοκκοτού που δημοσιεύτηκε στο φύλλο της Δευτέρας.

Επιχειρώντας την εκτόνωση της έντασης, που διατηρείται για το θέμα αυτό από την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Προκοπάκης με δηλώσεις που έκανε χθες στην ΑΝΑΤΟΛΗ, προτείνει συμψηφισμό της συνδρομής που καταβάλει στην μη κερδοσκοπική εταιρεία «ReHoreca», για συμμετοχή του ξενοδοχείου στο σύστημα ΠοΠ, με τον αντίστοιχο λογαριασμό των δημοτικών τελών που εκδίδει ο Δήμος για το ξενοδοχείο, για τέλη καθαριότητας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Προκοπάκης δήλωσε:

«Κατ’ αρχήν υπάρχει δίκιο από την πλευρά των ξενοδοχείων, σε ό,τι αφορά αυτό που ορίζει η νομοθεσία. Το πλαίσιο αυτό το συζητήσαμε με τον Δήμαρχο πριν από 1,5 χρόνο περίπου, ενημερώνοντας για το τι είναι αυτό το νέο που έρχεται, πως πρέπει να προετοιμαστεί ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του και είχε διαβεβαιώσει ότι θα το εξέταζε. Μάλιστα καταθέσαμε και σχετική μελέτη. Δυστυχώς, όμως, δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα, ενώ υπήρξε αύξηση στα δημοτικά τέλη στο μεσοδιάστημα.

Το θέμα δεν τίθεται στη βάση προσφυγής στα δικαστήρια κλπ. Ο καθένας επιχειρηματίας, βέβαια, μπορεί να προσφύγει. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων, ως συλλογικός φορέας και εγώ προσωπικά, δεν είμαστε υπέρ της σύγκρουσης…

Υπάρχει μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού σκοπού, η ReHoreca, η οποία ασχολείται με την οργάνωση στα ξενοδοχεία της ανακύκλωσης των απορριμμάτων τους και να ετοιμάσει τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για την ένταξη τους στο σύστημα «Πληρώνω όσο Πετάω».

Στην επαφή μας με τον δήμαρχο, εξηγήσαμε ότι ως επιχειρήσεις πληρώνουμε δημοτικά τέλη στο Δήμο ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Αν θέλω ένα πιστοποιητικό ότι ως επιχείρηση κάνω ανακύκλωση, ο Δήμος δε μου το χορηγεί. Το πιστοποιητικό όμως αυτό η επιχείρησή μου θα το χρειαστεί μετά από 2-3 χρόνια, για να μπορώ να λειτουργήσω, να λαμβάνω άδεια λειτουργίας με συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση σε «αστέρια». Mπορούμε λοιπόν να επιλέξουμε στο εξής η ReHoreca να διαχειρίζεται τα απορρίμματά μας και δεν επιθυμούμε ο Δήμος να κάνει αποκομιδή απορριμμάτων από τα ξενοδοχεία μας ή όποια άλλα ξενοδοχεία συμβληθούν με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Η μη κερδοσκοπική εταιρεία εκδίδει τιμολόγιο για κάθε συμβεβλημένο με αυτήν ξενοδοχείο για την παροχή αυτών των υπηρεσιών.

Ζητούμε λοιπόν, να εξετάσει το θέμα η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και να φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο εισήγηση για να λάβει απόφαση ώστε να γίνεται συμψηφισμός του τιμολογίου της ReHoreca με το αντίστοιχο ποσό που καταλογίζει για δημοτικά τέλη στο αντίστοιχο ξενοδοχείο, από το οποίο δεν θα κάνει ο Δήμος αποκομιδή απορριμμάτων. Γιατί το ξενοδοχείο δεν είναι δυνατόν να πληρώνει την εταιρεία όντας στο σύστημα «Πληρώνω όσο Πετάω» και τον Δήμο για υπηρεσία της οποίας δεν κάνει χρήση! Δεν γίνεται να πληρώνουμε δύο φορές για το ίδιο πράγμα.»

Ο κ. Προκοπάκης εξήγησε ότι η ένταξη των ξενοδοχείων γίνεται σταδιακά. Στην περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι 4-5 ξενοδοχεία ενταγμένα στο σύστημα ΠοΠ, γιατί δεν είναι όλα όσα μπορούν να ενταχθούν προετοιμασμένα να το κάνουν άμεσα, γιατί απαιτείται ειδικός εξοπλισμός και οργάνωση, με κόστος για τις επιχειρήσεις.

Αύριο – μεθαύριο μπορεί να προκύψει και άλλη εταιρεία που θα αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του συστήματος ΠοΠ. Η ReHoreca – μη κερδοσκοπική εταιρεία – είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την περιοχή μας και σκοπός είναι να πάμε σε καθεστώς με πιο «πράσινο» πρόσημο στη λειτουργία των ξενοδοχείων μας, κάτι που θα πρέπει να υποστηρίξει και ο ίδιος ο Δήμος, όταν είναι διαπιστωμένο ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, αδυνατεί με την έλλειψη προσωπικού και μέσων που αντιμετωπίζει, να εξυπηρετήσει τα ξενοδοχεία όπως πρέπει, τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων.

Τέλος, ο κ. Προκοπάκης εξέφρασε την κατανόηση στην επιχειρηματολογία που κατέθεσε ο Δήμαρχος, ότι παρ’ όλο που ο νόμος επιτάσσει στους δήμους την προσαρμογή στο σύστημα ΠοΠ, δεν έχει από το υπουργείο το αναλυτικό πλαίσιο εφαρμογής. Η ενδιάμεση, λοιπόν λύση, είναι μέχρι να μπορέσει ο Δήμος να οργανωθεί και να προσαρμοστεί στην εφαρμογή του νόμου, να αξιοποιήσει την πρόταση των ξενοδόχων και να προχωρήσει στην λύση του «συμψηφισμού» του κόστους των ενταγμένων στο σύστημα ξενοδοχείων με τα δημοτικά τέλη που επιβάλει ο Δήμος για τέλη Καθαριότητας, κατέληξε ο κ. Προκοπάκης.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ