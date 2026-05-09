Ο τουρισμός ελαιολάδου (ελαιοτουρισμός) στην Ιταλία γνωρίζει εντυπωσιακή άνθηση, καθώς οι εμπειρίες που σχετίζονται με το ελαιόλαδο αυξήθηκαν κατά 37.1%, μεταξύ 2021 και 2024.

Σύμφωνα με το άρθρο του Olive News, ο ελαιοτουρισμός αποτελεί πλέον στρατηγικό εργαλείο για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, επιτρέποντας στους παραγωγούς να διαφοροποιήσουν τα έσοδά τους μέσω επισκέψεων και γευσιγνωσιών. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από ξένους (Γερμανούς, Αμερικανούς, Βρετανούς κά.) όσο και από τους ίδιους τους Ιταλούς, οι οποίοι συνδυάζουν την επίσκεψη στα ελαιοτριβεία με τον πολιτισμό και την ιστορία της κάθε περιοχής.

Οι πιο δημοφιλείς δράσεις είναι η άμεση αγορά από το ελαιοτριβείο (20%), οι γευσιγνωσίες με τοπικά προϊόντα (12%) και οι περιηγήσεις σε ελαιώνες. Μάλιστα οι εμπειρίες αυτές παραμένουν οικονομικά προσιτές, συχνά κάτω από 20 ευρώ. Ουσιαστικά, το ελαιόλαδο παύει να είναι απλώς ένα προϊόν στο ράφι και γίνεται ο πυρήνας μιας «βιωματικής ταξιδιωτικής εμπειρίας».

Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι ο τουρισμός είναι η «βαριά βιομηχανία» της, υπάρχει έλλειψη οργανωμένης κρατικής υποστήριξης για τον ελαιοτουρισμό, ο οποίος παραμένει σε επίπεδο μεμονωμένων προσπαθειών. Ο νομό Λασιθίου βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση και είναι σημαντική η συνεισφορά του σ’ αυτήν την εναλλακτική μορφή τουρισμού:

Κτήμα Βασιλάκη (Vassilakis Estate) στη Νεάπολη: Ένα από τα πιο οργανωμένα και βραβευμένα επισκέψιμα ελαιοτριβεία. Προσφέρει το «Friendly Olive Tour», όπου μπορείτε να δείτε ένα χειροκίνητο πιεστήριο του 1865, να περιηγηθείτε στο σύγχρονο ελαιοτριβείο και να κάνετε γευσιγνωσία ελαιολάδου.

Physis of Crete στον Άγιο Νικόλαο: Οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν για την ιστορία της ελιάς. Οι επισκέπτες μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και να ξεχωρίζουν την ποιότητα από τη γεύση και το άρωμα.

Οικογένεια Λυράκη (Lyrakis Family) στο Σίσι: Διαθέτει έναν ιστορικό πέτρινο μύλο του 1887 και προσφέρει ξεναγήσεις, εργαστήρια γευσιγνωσίας και πληροφορίες για την κρητική διατροφή.

