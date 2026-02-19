«Παρέλαση Κλόουν»- «Νταξ Duck’s party», carnival kid’ s party»- «1ο Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού», «παρουσίαση καρναβαλικών ομάδων Εν πλω» και «Καρναβάλι της Λίμνης» την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2026 από τον Δήμο Αγίου Νικολάου

Σε αποκριάτικους ρυθμούς θα κινηθεί ο Άγιος Νικόλαος το επόμενο τριήμερο 20-21 & 22 Φεβρουαρίου με αποκριάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος όπου η μουσική, το χρώμα και η εορταστική διάθεση θα έχουν την τιμητική τους.

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 στις 19:30, θα πραγματοποιηθεί η «Παρέλαση των Κλόουν» στην κεντρική πλατεία με την συνοδεία της ομάδας κρουστών (samba –reggae) «VAMOS».

Μετά την παρέλαση ακολουθεί pop mash – up με την Δημοτική Φιλαρμονική Αγίου Νικολάου στον πεζόδρομο, live performance από τους «Varviton» (συγκρότημα από το Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Λασιθίου) και πάρτι από τον Dj Chris.

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 στις 10:30 από το γραφείο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κριτσάς (πάνω πλατεία) ξεκινά το «1ο παιδικό κυνήγι κρυμμένου θησαυρού» στη Δημοτική Κοινότητα, εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτσάς με την υποστήριξη του δήμου Αγίου Νικολάου.

Την ίδια μέρα στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου φιλοξενείται το καρναβαλοπάρτι, «Νταξ Duck’s party», carnival kid’ s party» από τις 11:00 το πρωί έως τις 14:00. Η εκδήλωση περιλαμβάνει κεράσματα, ανιματέρ, μουσική από τον Dj Mike Ch, παιχνίδια και εντυπωσιακά δρώμενα, που δημιουργούν μια μοναδική αποκριάτικη ατμόσφαιρα, ενώ καλούνται να συμμετέχουν όλα τα παιδιά με τις στολές τους.



Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους και έχει ως στόχο να χαρίσει στιγμές χαράς και διασκέδασης σε μικρούς και μεγάλους.

Το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου στην Ελούντα στις 18:00, θα γίνει η παρουσίαση των ομάδων που συμμετέχουν στο «Καρναβάλι της Λίμνης».

Η παρουσίαση των ομάδων θα είναι «Εν πλω», ενώ ακολουθεί πάρτι στην κεντρική πλατεία της Ελούντας με μουσική από τον Dj Rotalex. Στην εκδήλωση συμμετέχουν με παραδοσιακά κεράσματα που έχουν επιμεληθεί οι σύλλογοι της περιοχής : Προοδευτικός Σύλλογος Ελούντας, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ελούντας και Αθλητικός Όμιλος «Κόρφος Ελούντας», «Υφάντρες Ελούντας».

Γίνεται γνωστό ότι το τελευταίο λεωφορείο του ΚΤΕΛ (Ηρακλείου – Λασιθίου) αναχωρεί για την Ελούντα στις 17:00, ενώ υπάρχει μέριμνα από τον φορέα για δρομολόγηση και δεύτερου λεωφορείου εάν χρειαστεί.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου γνωστοποιεί ότι σε συνεννόηση με το ΚΤΕΛ διασφάλισε την δωρεάν μεταφορά επιβατών από την Ελούντα μέχρι τον Άγιο Νικόλαο στις 22:30 το βράδυ του Σαββάτου.

Την Κυριακή της Αποκριάς, 22 Φεβρουαρίου 2026 το καρναβάλι κορυφώνεται με την μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση και συναυλία με τους «Hermaphrodite’s Child» στη Λίμνη.

Η καρναβαλική παρέλαση θα ξεκινήσει στις 16:00 από την Μαρίνα Αγίου Νικολάου και θα ακολουθήσει την διαδρομή (πλατεία- οδός Ρ. Κουνδούρου-Λίμνη).

Λαμβάνουν μέρος 14 ομάδες καρναβαλιστών και 12 άρματα.

Στις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής θα κλείσει το κέντρο της πόλης, ενώ το αστικό λεωφορείο θα ακολουθήσει κανονικά το δρομολόγιο του έως τις 15:00.

Για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στο καρναβάλι, το parking του 1ου Γυμνασίου θα παραμείνει ανοικτό από τις 14:00 έως τις 22:00.

Στις παραπάνω εκδηλώσεις απαγορεύονται τα βεγγαλικά, οι φωτοβολίδες, τα καπνογόνα που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τους συμμετέχοντες.