Με δράσεις που αναδεικνύουν την αξία του εθελοντισμού και της συνεργασίας των τοπικών αρχών με τους πολίτες, η Ιεράπετρα συνεχίζει να προστατεύει τη φυσική της κληρονομιά. Από τον εντοπισμό και την οριοθέτηση φωλιών των χελωνών caretta caretta μέχρι τη διάσωση άγριων πτηνών σε δύσβατα σημεία οι πρωτοβουλίες των εθελοντών, της Δημοτικής Αστυνομίας και των αρμόδιων φορέων αποδεικνύουν έμπρακτα τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης για την προστασία της άγριας ζωής.

Σύμφωνα με τον Προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας κ. Γιάννη-Μαρίνο Γαϊτανάκη, μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 25 φωλιές στις παραλίες της Ιεράπετρας, της Γρα Λυγιάς και του Μύρτου. Ανέφερε ότι «στην προσπάθεια βοηθούν τουρίστες και μεμονωμένοι εθελοντές και σταθερά συνδράμουν το Λιμενικό Σώμα και η Δημοτική Αστυνομίας Ιεράπετρας».

Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής εργασίας το σηκώνουν οι ομάδες του αειθαλούς Γιώργου Σετάκη στην Ιεράπετρα και του Παύλου Δασκαλάκη στον Μύρτο. Εκείνοι εντοπίζουν, οριοθετούν και παρακολουθούν συστηματικά τις φωλιές. Ο Προϊστάμενος, ευχαρίστησε θερμά το Γεωπονικό κατάστημα Καμινογιαννάκη, αλλά και το Golden Jobs-Ντόντος που προσφέρουν δωρεάν τα απαραίτητα υλικά.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όποιος εντοπίσει χελωνάκια να μην τα αγγίξει και να ενημερώσει άμεσα το Λιμενικό ή τους εθελοντές. Παράλληλα δεν πρέπει να μετακινεί κανείς τους πασσάλους, τα πλέγματα ή τις σημάνσεις, να πλησιάζει και να πειράζει τις οριοθετημένες φωλιές.

Διάσωση όρνιου

Κατά τη διάρκεια περιπολίας πυροπροστασίας στο Φαράγγι της Σαρακίνας, η Δημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας, ενημερώθηκε από Πολωνούς επισκέπτες για ένα εξαντλημένο όρνιο, εγκλωβισμένο σε δύσβατο σημείο. Με την καθοδήγηση της ΑΝΙΜΑ (Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής) οργανώθηκε άμεσα η επιχείρηση διάσωσης. Μεταξύ άλλων, ο κ. Γαϊτανάκης ανέφερε πως καθοριστική ήταν η συμβολή του εθελοντή Νίκου Βαλτινού, ο οποίος οργάνωσε την επιχείρηση. Σχολίασε πως είναι «ένας εθελοντής που εδώ και πολλά χρόνια προσφέρει ανιδιοτελώς τις γνώσεις, την εμπειρία και τον χρόνο του, στην προστασία της άγριας ζωής της Κρήτης» υπογραμμίζοντας πως «η παρουσία του στο πεδίο αποτέλεσε ακόμη μια φορά πολύτιμο παράγοντα για την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης».

Αξίζει να σημειωθεί πως η διάσωση πραγματοποιήθηκε μπροστά στα μάτια εκατοντάδων επισκεπτών του φαραγγιού. Ο κ. Γαϊτανάκης, ευχαρίστησε τους Πολωνούς τουρίστες, που παρέμειναν για ώρες στο σημείο, βοηθώντας στον εντοπισμό του πτηνού, την ΑΝΙΜΑ που επιτελεί εξαιρετικό έργο στην περίθαλψη και την προστασία της άγριας πανίδας αλλά και το κατάστημα Αφοί Μαστοράκη για την χορηγία των υλικών διάσωσης και της απόχης.

Ο πιστοποιημένος εθελοντής κ. Νίκος Βαλτινός, ανέλαβε μια δύσκολη αποστολή απεγκλωβισμού την Κυριακή. Πιο συγκεκριμένα, μια οικογένεια στην Ιεράπετρα, καθόταν αμέριμνοι κάτω από την κληματαριά τους μέχρι που τους έπεσε ένα όρνιο στο κεφάλι. Απίστευτο και όμως αληθινό!

Το πουλί μπερδεύτηκε, διέλυσε την κληματαριά και τελικά μπήκε μέσα στην αποθήκη που έτυχε να είναι ανοικτή.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ