Ο κινηματογράφος δεν αλλάζει τον κόσμο, αλλά αλλάζει τους ανθρώπους που πρόκειται να αλλάξουν τον κόσμο

Με ενθουσιασμό και δημιουργική διάθεση μαθητές και μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ Τάξης του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου συμμετείχαν στο διεθνές κινηματογραφικό και φιλοσοφικό φεστιβάλ CINEphil_101 στις 7 και 8 Μαΐου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Η συμμετοχή εντάσσεται στην εκστρατεία Equality4Crete υπό την αιγίδα του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Περιφέρειας Κρήτης.

7 Μαΐου- Η Τέχνη ως Παράθυρο στον Κόσμο

Η Γ΄ Τάξη συμμετείχε στις προβολές βραβευμένων ταινιών μικρού μήκους animation από το διεθνές φεστιβάλ ANIMASYROS. Οι ταινίες Cafunè, Home Of The Heart και Asiunia άνοιξαν γόνιμο διάλογο σχετικά με ζητήματα προσφυγιάς, συλλογικής μνήμης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη συζήτηση που ακολούθησε συντόνισε ο Βασίλης Καραμητσάνης, Πρόεδρος του ANIMASYROS και Γενικός Γραμματέας της CIFEJ-UNESCO, μετατρέποντας την κινηματογραφική εμπειρία σε ουσιαστικό μάθημα κριτικής σκέψης και ενσυναίσθησης.

8 Μαΐου-Cinematherapy: Η Τέχνη που Θεραπεύει

Η Β΄ Τάξη συμμετείχε στο καινοτόμο πρόγραμμα Cinematherapy σε συνεργασία με το ΕΚΚΟΜΕΔ. Με αφορμή την ταινία «Προσευχή» του Θ. Νεοφώτιστου, η ψυχοθεραπεύτρια Ντενίς Νικολάκου συντόνισε ανοιχτή συζήτηση για τις έμφυλες ταυτότητες και τη συμπερίληψη. Tα παιδιά τοποθετήθηκαν με ωριμότητα και ευαισθησία αποδεικνύοντας ότι η τέχνη μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο, αυτογνωσίας και κοινωνικού διαλόγου.

Η σχολική μας κοινότητα εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στο Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας Περιφέρειας Κρήτης και ιδιαίτερα στις κυρίες Γ. Μηλάκη και Μ. Βοζικάκη, στους διοργανωτές του CINEphil_101, στον κ. Βασίλη Καραμητσάνη, στο ΕΚΚΟΜΕΔ και στην ψυχοθεραπεύτρια κυρία Ντενίς Νικολάκου για τη δημιουργία μιας ανεπανάληπτης εμπειρίας.

Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να αλλάζουμε τον κόσμο μέσα από την Παιδεία και την Τέχνη!

Από το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου