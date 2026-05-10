Την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 στις 12:00 μ.μ συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο (οδός Ξηροκάμπου) για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Ένταξη λογαριασμού του GR7501011190000000026181343 στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΣ portal και Χορήγηση εξουσιοδότησης στην Ειδική Ταμία του Δήμου

Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου και της ΑΜΚΕ «ΑΡΩΓΗ» για το έργο με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Ημέρας με κινητά κλιμάκια για άτομα με άνοια και alzhaimer στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου» Έγκριση ανάθεσης Εργασίας μίσθωσης κάδων για απόρριψη ογκωδών αντικειμένων της Δ.Ε. Νεάπολης Έγκριση ανάθεσης Εργασίας μίσθωσης κάδων για απόρριψη ογκωδών αντικειμένων της Δ.Ε. Βραχασίου

5.Λήψη απόφασης για τον Καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΑ ΧΑΒΑΝΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ” με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, Καθορισμός των όρων της Πρόσκλησης και των Τευχών δημοπράτησης και Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr).