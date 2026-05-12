Τις τελευταίες ημέρες ο κυβερνητικός βουλευτής, ο περιφερειακός σύμβουλος και διοικητής της ΥΠΕ Κρήτης και το στέλεχος της ΔΑΚΕ στους εργαζόμενους των νοσοκομείων στο ν. λασιθίου προβάλλουν και πανηγυρίζουν για την προκήρυξη 25 θέσεων μόνιμων ιατρών για τα νοσοκομεία του ν. Λασιθίου.

Τους προτείνουμε να συγκρατηθούν για μερικούς μήνες, μέχρι να γίνει γνωστό πόσοι νέοι ιατροί τελικά θα προσληφθούν από αυτή την προκήρυξη.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία για τις ιατρικές θέσεις που προκηρύσσονται στα νοσοκομεία του ν. Λασιθίου είναι αποκαλυπτική:

– Το 2024 προκηρύχθηκαν συνολικά 34 θέσεις και τελικά εγιναν 7 προσλήψεις νέων ιατρών

– Το 2025 προκηρύχθηκαν 23 θέσεις και τελικά έγιναν 6 προσλήψεις νέων ιατρών.

Δηλαδή γίνονται προσλήψεις μόλις στο 25% των μόνιμων ιατρικών θέσεων που προκηρύσσονται στο ν. Λασιθίου. Αντίστοιχα ποσοστά καταγραφονται και σε άλλους νομούς της χώρας.

Οι κύριοι λόγοι που οι περισσότερες από τις ιατρικές θέσεις που προκηρύσσονται μένουν ακάλυπτες είναι οι χαμηλές αμοιβές των ιατρών του ΕΣΥ και οι άσχημες συνθήκες εργασίας.

Σε όλες τις μεγάλες κινητοποιήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο νομό Λασιθίου και στην Κρήτη για την υγεία, βασικά αιτήματα αποτελούν η σημαντική αύξηση των αποδοχών των υγειανομικών και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας ώστε να μην βγαίνουν ακάλυπτες οι περισσότερες θέσεις που προκηρύσσονται.

Όμως η κυβέρνηση αρνείται σκόπιμα να ικανοποιήσει αυτά τα αιτήματα, γιατι στοχεύει στην αποδυνάμωση των δομών του ΕΣΥ προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνταιο στο χώρο της υγείας, όπως γίνεται στην κρήτη και στο νομό μας.

Καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό να γυρίσουν την πλάτη σε όσους σκόπιμα τους παραπλανούν προβάλλοντας προκηρύξεις που στο μεγαλύτερο μέρος τους μένουν εν τέλει άγονες, και να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που γίνονται για την προάσπιση της δημόσιας δωρεάν υγείας, με πρώτο σταθμό την απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 13/5 με το αίτημα”Δημόσια δωρεάν υγεία για εμάς και τ6α παιδιά μας, του κράτους υποχρεωση και εμάς δικαίωμα μας”.