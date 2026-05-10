Τη Δευτέρα 4 Μαΐου, οι μαθητές της Β’ τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου Αγίου Νικολάου πραγματοποίησαν διδακτική επίσκεψη στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της Δράσης Ενεργού Πολίτη με θεματική «Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες – Έξυπνη πόλη».

Η επίσκεψη οργανώθηκε με στόχο την άμεση επαφή των μαθητών με τις σύγχρονες τεχνολογικές παρεμβάσεις που υλοποιεί ο Δήμος Αγίου Νικολάου στον αστικό χώρο. Την παρουσίαση και ξενάγηση πραγματοποίησε ο κ. Γιάννης Μαμουνάκης, Πληροφορικός Π.Ε., από το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου, ο οποίος υποδέχθηκε τους μαθητές και τους προμήθευσε με σχετικό χάρτη των παρεμβάσεων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές ενημερώθηκαν για την προσπάθεια δημιουργίας ενός “open mall” στο κέντρο της πόλης, καθώς και για την εγκατάσταση σύγχρονων υποδομών, όπως σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fi), info kiosks, αυτόματες αναδυόμενες κολώνες, έξυπνα παγκάκια και αισθητήρες στάθμευσης και κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας.

Η δράση συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής και ψηφιακής συνείδησης των μαθητών, συνδέοντας τη σχολική γνώση με την καθημερινή ζωή και τις προκλήσεις των σύγχρονων πόλεων.

Τη δράση συντόνισε ο καθηγητής Πληροφορικής του σχολείου Γιώργος Σηφάκης και ο οποίος είχε προετοιμάσει τα παιδιά και γι΄ αυτό του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.

Από το 2ο ΓΕΛ