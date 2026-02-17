Ο Σύλλογος Νέων Νεάπολης αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της πρόσφατης εκδήλωσής μας. Η συλλογική προσπάθεια και η στήριξη της τοπικής κοινωνίας αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τη δύναμη της προσφοράς και της συνεργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, ευχαριστούμε θερμά:

Το Δήμο Αγίου Νικολάου και την Κοινότητα Νεάπολης για την αμέριστη συμπαράσταση και τη βοήθεια στην οργάνωση.

Το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης για την πολύτιμη συμβολή του στην ασφαλή και εύρυθμη διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Τους εθελοντές μας, την «ψυχή» του Συλλόγου, που με την προσωπική τους εργασία και το μεράκι τους έκαναν τα πάντα δυνατά.

Τους χορηγούς επικοινωνίας που βοήθησαν να φτάσει το κάλεσμά μας σε κάθε γωνιά του τόπου μας.

Και τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που παρευρέθηκε, μας τίμησε με την παρουσία του και μας έδωσε τη δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη όρεξη.

Συνεχίζουμε μαζί!

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Νέων Νεάπολης