Το INNSiDE Crete Elounda άνοιξε τις πόρτες του για την πρώτη του σεζόν, συστήνοντας στο ελληνικό κοινό το υψηλής ποιότητας lifestyle brand της Meliá Hotels International. Σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία με πανοραμική θέα στον κόλπο της Ελούντας και τη Σπιναλόγκα, το INNSiDE Crete Elounda προσθέτει μια νέα, σύγχρονη διάσταση στον διεθνώς αναγνωρισμένο προορισμό.

Υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της Zeus Hotels, το ξενοδοχείο αποτελεί περήφανο μέλος του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της Meliá, προσφέροντας ένα περιβάλλον όπου η σύγχρονη πολυτέλεια συναντά την απόλυτη ελευθερία. Η λειτουργία του, μετά τη ριζική ανακαίνιση του πρώην Elounda Ilion, ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο ομίλων, η οποία αριθμεί πλέον περισσότερα από 1.050 δωμάτια.

Μια ολιστική εμπειρία φιλοξενίας

Η φιλοσοφία του brand INNSiDE by Meliá εστιάζει στην ελευθερία και τη σύνδεση με τον προορισμό. Το ξενοδοχείο διαθέτει 84 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, με το 70% αυτών να προσφέρει απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα. Την εμπειρία διαμονής αναβαθμίζουν οι 18 μονάδες με ιδιωτική πισίνα, καθώς και οι εμβληματικές σουίτες “The Loft” και “The Beach House”, σχεδιασμένες για όσους αναζητούν την απόλυτη άνεση. Κεντρικό σημείο αποτελούν τα Open Living Lounges, ένας ζωντανός, ενιαίος χώρος που συνδυάζει το lobby, τη reception και το bar, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για κοινωνικοποίηση, ενώ ο καινοτόμος χώρος Big Idea Space έχει σχεδιαστεί για να κάνει τους επισκέπτες να αισθάνονται όσο το δυνατόν περισσότερο σαν στο σπίτι τους.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την εντυπωσιακή infinity pool ή να αναζωογονηθούν στο υπαίθριο γυμναστήριο InFit και τις ιδιωτικές συνεδρίες yoga. Παράλληλα, το INNSiDE Crete Elounda είναι ένα dog-friendly resort, καλωσορίζοντας σκύλους κάθε μεγέθους με ειδικές παροχές, όπως κρεβάτια και μπολ στο δωμάτιο, εξασφαλίζοντας μια ευχάριστη διαμονή για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Γαστρονομία και βιωσιμότητα

Η γαστρονομική εμπειρία του INNSiDE Crete Elounda περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά εστιατόρια με εντυπωσιακή θέα. Στο εστιατόριο Calydon, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, ενώ το εστιατόριο Harupi συνδυάζει την ουσία της τοπικής κουζίνας με ένα εντυπωσιακό σκηνικό πάνω από τη θάλασσα. Παράλληλα, το Lobby Bar προσφέρει μια retro ατμόσφαιρα για χαλάρωση, ενώ το Pool Bar αποτελεί το ιδανικό σημείο για δροσερά κοκτέιλ δίπλα στην πισίνα.

Ταυτόχρονα, η βιωσιμότητα ενσωματώνεται σε κάθε λεπτομέρεια της παραμονής. Με μια φιλοσοφία φιλική προς το περιβάλλον, το resort εφαρμόζει πολιτική zero-paper και plastic-free, προσφέρει βιολογικά προϊόντα περιποίησης σε κάθε δωμάτιο και χρησιμοποιεί ενεργειακά αποδοτικά συστήματα.

Παράλληλα, η σύνδεση με την κοινότητα ολοκληρώνεται μέσα από την προβολή του έργου τοπικών καλλιτεχνών στους χώρους του ξενοδοχείου, τιμώντας έμπρακτα τον πολιτισμό της Κρήτης.

Η νέα αυτή άφιξη συμπληρώνει την ισχυρή παρουσία της Meliá Hotels International στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει τα Affiliated by Meliá Blue Sea Beach και Sol Marina Beach στην Κρήτη, το Sol Cosmopolitan στη Ρόδο, καθώς και το Meliá Athens στην Αθήνα.