Εξαιρετικά ενδιαφέρον το πρόγραμμα των πεζοπορικών εξορμήσεων του δραστήριου Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου για τον μήνα Μάιο. Την Κυριακή 3 Μαΐου περπάτησαν στον Ομέρη Λάκκο, στο Οροπέδιο Καθαρού, στο Ρωμανό και στον Κρούστα. Σε αυτή την πεζοπορία αρχηγός ήταν ο κ. Γιώργος Βαρδάκης. Ο Σύλλογος καλεί όλους να περπατήσουν κάποια πεζοπορία μαζί του και -γιατί όχι;- να βρουν τελικά και … το νέο τους χόμπυ.

Το πρόγραμμα του Μαΐου περιλαμβάνει κορυφές, παραλίες, φαράγγια, με πέντε διαφορετικούς αρχηγούς.

– Την Κυριακή 10 Μαΐου έχουν προγραμματίσει πεζοπορία με τον Φυσιολατρικό Ορειβατικό Σύλλογο Σητείας στο Ορεινό και στην Κορυφή Κλήρος (1331μ). Ο βαθμός δυσκολίας της πεζοπορίας αναδεικνύεται 1+ κι αναμένεται να περπατήσουν περίπου πέντε ώρες. Αρχηγός θα είναι ο κ. Νίκος Τζουανάκης.

– Την Κυριακή 17 Μαΐου θα περπατήσουν στο Μοναστήρι Αγ. Ευτυχιανών, στο Μάρτσαλο και στην Μονή Οδηγήτριας. Ο βαθμός δυσκολίας θα είναι 1, οι ώρες πεζοπορίες θα είναι έξι. Ο αρχηγός της πεζοπορίας, της Κυριακής, θα είναι ο κ. Γιάννης Ψαλλιδάκης.

– Την Κυριακή 24 Μαΐου θα εξορμήσουν στο Απιδιανό Φαράγγι στην περιοχή του Γούδουρα. Ο αρχηγός τους θα είναι ο κ. Χριστόφορος Χειλαδάκης. Η συγκεκριμένη πεζοπορία θα έχει βαθμό δυσκολίας 1, ενώ οι ώρες πεζοπορίας θα είναι πέντε.

– Την Κυριακή 31 Μάιου, που θα είναι και η τελευταία πεζοπορία για το μήνα Μάιο, ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου έχει επιλέξει να πεζοπορήσει στο Λάκκο Ώχρας και στην Κορυφή Λαζάρος (2085μ). Αρχηγός της πεζοπορίας θα είναι ο κ. Γιάννης Βούλγαρης, ενώ ο βαθμός δυσκολίας της διαδρομής θα είναι 2. Πρόκειται για μια λίγο μεγαλύτερη πεζοπορία, με διάρκεια 7 ωρών και υψομετρική διαφορά 900 μέτρων.

Μια μεγάλη παρέα

Η δράση του Ορειβατικού Συλλόγου συμβάλει με βεβαιότητα, στην ανάδειξη της τοπικής φύσης, στην προώθηση της πεζοπορίας, ενώ παράλληλα δίνει σε όλους εμάς την δυνατότητα να επισκεφτούμε οργανωμένα και να περπατήσουμε περιοχές που μέχρι πρότινος μπορεί να μην το είχαμε τολμήσει.

Για όσους λοιπόν αναζητούν τρόπους να περνούν διασκεδαστικά τις Κυριακές τους, εξερευνώντας φυσικά τοπία και συνδυάζοντάς τα με το περπάτημα ο Ορειβατικός Σύλλογος έχει να προσφέρει εξαιρετικές διαδρομές, που σίγουρα θα ευχαριστηθείτε. Ας στηρίξουμε λοιπόν τον Σύλλογο. Κι ας επιχειρήσουμε να συμμετάσχουμε σε κάποια μελλοντική πεζοπορία μαζί τους -κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τον Σύλλογο.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ