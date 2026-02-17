Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Μαθηματικού Διαγωνισμού “ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ” της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού της Ε.Μ.Ε. και οι διακριθέντες θα συμμετάσχουν στην επόμενη φάση, την Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα “Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” στις 28.02.2026.

Από τον Νομό Λασιθίου συγχαίρουμε ιδιαίτερα τον μαθητή Μπαζιργιάννη Χρήστο

(Β’Λυκείου, 2ο Γενικό Λύκειο Ιεράπετρας), που διακρίθηκε και προκρίνεται στην επόμενη φάση.

Θερμά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς που τον στηρίζουν.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία και εις ανώτερα!

Ο Πρόεδρος,

Παπαδάκης Μιχαήλ

Ο Γραμματέας,

Κοντοπόδης Δημήτριος