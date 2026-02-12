Ανοιχτή πρόσκληση σε δημιουργούς και παραγωγούς τοπικών γαστρονομικών καθώς και χειροτεχνικών δώρων που σχετίζονται με τη γαστρονομία, απευθύνει η Περιφέρεια Κρήτης. Η δράση εντάσσεται στον Παγκρήτιο Διαγωνισμό Γαστρονομικού Δώρου 2026, ο οποίος διοργανώνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Κρήτη: Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη των προϊόντων εκείνων που θα εκπροσωπήσουν το νησί στον διεθνή διαγωνισμό “World Food Gift Challenge 2026”. Η διεθνής αυτή διοργάνωση συνδιοργανώνεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT), την Περιφέρεια Κρήτης και την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου 2026 στο Ηράκλειο, αποτελώντας μια μοναδική ευκαιρία για την προβολή της κρητικής γαστρονομικής ταυτότητας και της τοπικής χειροτεχνίας σε παγκόσμιο επίπεδο.