Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων: Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026
Για την έγκυρη υποβολή θα πρέπει να ακολουθηθούν οι όροι και οι οδηγίες συμμετοχής όπως περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ibo (https://ibo.crete.gov.gr/call-world-food-gift-challenge-2026/?cn-reloaded=1)
Λίγα λόγια για τον διαγωνισμό World Food Gift Challenge
Το World Food Gift Challenge είναι ένας διεθνής διαγωνισμός που απονέμει διακρίσεις και προσφέρει διεθνή προβολή σε υψηλής ποιότητας, χειροποίητα γαστρονομικά δώρα και συναφών χειροτεχνιών που προέρχονται από τις Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές Περιφέρειες Γαστρονομίας του IGCAT.
Μέσω του διαγωνισμού, οι συμμετέχουσες περιοχές έχουν την ευκαιρία να στηρίξουν τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς/δημιουργούς των παραδοσιακών προϊόντων τους, αναδεικνύοντας τις ιστορίες που συνδέουν αυτά τα αντικείμενα με την περιοχή προέλευσής τους, δημιουργώντας έτσι πρόσθετη αξία για τον τόπο τους.
Ο διαγωνισμός έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους τοπικούς παραγωγούς και δημιουργούς να αξιοποιήσουν τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση των επισκεπτών για εξαιρετικά γαστρονομικά αναμνηστικά, τα οποία χαρακτηρίζονται από αυθεντικότητα, μοναδικότητα και αειφορία.