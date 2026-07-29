Το «πράσινο φως» για την υποβολή του πλήρους φακέλου της αποπεράτωσης του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Νικολάου, που αφορά την ολοκλήρωση της β’ φάσης του κτιριολογικού προγράμματος του σταθμού και τη μελέτη για τον εξοπλισμό του, έδωσε η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου, η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του Δημάρχου Μανώλη Μενεγάκη.

Το πολυπόθητο και «ταλαιπωρημένο» έργο παραμένει ημιτελές από το 2022 οπότε και διαλύθηκε η αρχική εργολαβία αφήνοντας το κτιριακό κομμάτι υλοποιημένο κατά το 60% περίπου και κατά 10% τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του. Την αρχιτεκτονική μελέτη του σταθμού είχε εκπονήσει το τότε στέλεχος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρία Πρατσίνη.

Η παρούσα δημοτική αρχή προχώρησε σε αναθεώρηση του φακέλου του έργου και επανεκτίμηση του κόστους ολοκλήρωσής του ανεβάζοντας την δαπάνη από 1,5 εκατομμύριο που ήταν αρχικά στα 3.500.000 ευρώ και επιπλέον 273.310 ευρώ για τον εξοπλισμό.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό προβλέπονται δύο κτίρια- ένα συμβατικό που θα στεγάσει κύριους και βοηθητικούς χώρους του Βρεφονηπιακού Σταθμού και ένα μεταλλικό κτίριο που θα στεγάσει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ.α. Το σύγχρονο συγκρότημα περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και διοικητικές υπηρεσίες, αμφιθέατρο– αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για εκδηλώσεις, προσβασιμότητα με πλήρεις προδιαγραφές για τη φιλοξενία και φροντίδα νηπίων με ΑΜΕΑ και τέλος, βιοκλιματικό σχεδιασμό με μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση, σύγχρονα κουφώματα και θερμομονώσεις.

Όπως είπε ο δήμαρχος, η πρόταση του Δήμου ολοκληρωμένη πλέον συνοδευόμενη από την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής θα υποβληθεί στη Διαχειριστική Αρχή του ΣΒΑΑ, αφού κατόπιν επιλογής της παρούσας δημοτικής αρχής, άντλησε την απαιτούμενη χρηματοδότηση ύστερα από ανακατεύθυνση των σχετικών κονδυλίων του ΣΒΑΑ Αγίου Νικολάου. Η Διαχειριστική Αρχή εκδίδει τη σχετική πρόσκληση για την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Αποπεράτωση 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια γίνεται η προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των κατασκευαστικών εργασιών και προμήθειας του εξοπλισμού.

Όπως δήλωσε ο κ. Μενεγάκης στην ΑΝΑΤΟΛΗ η δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού μπορεί να ανέβει και μέσα στον Αύγουστο.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ