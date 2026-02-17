Σημαντική εξέλιξη για τις εκπαιδευτικές υποδομές της Κρήτης αποτελεί η ένταξη στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», τριών έργων αναβάθμισης και κατασκευής σχολικών μονάδων στους Δήμους Φαιστού και Οροπεδίου Λασιθίου με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Σταύρου Αρναουτάκη.

Τα τρία έργα συνολικού προϋπολογισμού 11.047.692€ αφορούν στην:

« Στατική Ενίσχυση – Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Λυκείου Τζερμιάδο Δ. Οροπεδίου Λασιθίου » με προϋπολογισμό 2.790.720,00 €.

« Αποκατάσταση-Διαρρύθμιση Γυμνασίου και Λυκείου Πόμπιας του Δ. Φαιστού » με προϋπολογισμό 4.916.971,09 €.

«Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γαλιάς του Δ. Φαιστού» με προϋπολογισμό 3.340.001,12€.