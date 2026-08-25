Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, περίπου στις 9:15, στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της αερογέφυρας πάνω από τη λίμνη Γεωργιούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, μια γυναίκα από το Ρέθυμνο, η οποία κινούνταν πεζή από την πλευρά του Ρεθύμνου με κατεύθυνση προς τον Άγιο Φανούριο, περπατούσε στην άκρη του δρόμου, έχοντας την πλάτη της προς την κυκλοφορία. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, διερχόμενο αυτοκίνητο την παρέσυρε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εκσφενδονιστεί από την αερογέφυρα και να πέσει αρκετά μέτρα χαμηλότερα.

Στάθηκε, ωστόσο, ιδιαίτερα τυχερή, καθώς η πτώση ανακόπηκε από πυκνή βλάστηση, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και νοσηλεύτηκε.

Ο οδηγός του οχήματος, αντί να σταματήσει και να βοηθήσει την τραυματισμένη γυναίκα, εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από τις αρχές. Έρευνες για τον εντοπισμό του πραγματοποιεί η Τροχαία ΒΟΑΚ, ενώ εξετάζεται κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησή του.

Φέτος για πρώτη φορά έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας από την πλευρά των Χανίων προς τον Άγιο Φανούριο για τους προσκυνητές οι οποίοι περπατούν κατά μήκος του ΒΟΑΚ προκειμένου να πάνε στην εκκλησία, ενώ η Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων έχει ανακοινώσει εναλλακτική διαδρομή για τους πεζούς.

Παράλληλα, απαγορεύεται πλέον η στάθμευση οχημάτων πάνω στον ΒΟΑΚ, πρακτική που τα προηγούμενα χρόνια προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η απαγόρευση αφορά το τμήμα όπου έχουν τοποθετηθεί τα κολωνάκια, με αποτέλεσμα να μην καλύπτει την αντίθετη πλευρά, δηλαδή το ρεύμα από Ρέθυμνο προς Χανιά, από το οποίο κινούνταν η γυναίκα.

Το σοβαρό αυτό περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα ζητήματα ασφάλειας που υπάρχουν στον ΒΟΑΚ, ιδιαίτερα σε ένα σημείο με αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων τους καλοκαιρινούς μήνες και ειδικά φέτος που είναι σε εξέλιξη έργα και μονοδρομήσεις στον μεγαλύτερο δρόμο της Κρήτης.