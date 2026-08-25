Η προγραμματισμένη συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη, μαζί με την Έμιλυ, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Αυγούστου στο Ανοικτό Θέατρο ΕΟΤ στον Άγιο Νικόλαο, αναβάλλεται.
Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συναυλίας θα ανακοινωθεί σύντομα.
Επιστροφή εισιτηρίων
- Από το Κινηματοθέατρο “ΧΡΙΣΤΙΝΑ” για τα εισιτήρια που αγοράστηκαν από το φυσικό σημείο προπώλησης.
- Μέσω TicketBOX για τις ηλεκτρονικές αγορές.
Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση που ενδεχομένως προκαλεί η αναβολή και ευχαριστούμε θερμά το κοινό για την κατανόηση.