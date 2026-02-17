Εισηγήτρια στο σεμινάριο με τίτλο «Γλυκιά Κληρονομιά: Τα μυστικά των κρητικών γλυκών» θα είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Επισκοπής «ΕΡΓΑΝΗ», Σεβαστή Κρασανάκη, η οποία συγκαταλέγεται επίσης στους τέσσερις πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Γαστρονομικής Περιφέρειας για το 2026.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα σεμιναρίων της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης (Λεωφόρος Ικάρου 75, Πόρος), στο Ηράκλειο.

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 2810 243572 (ώρες 09:00–13:00) και 6970 310294, καθώς και στο email [email protected]