Συνεχή είναι τα παράπονα των κατοίκων των Λιμνών, αλλά και των γύρω χωριών, που, παρά την προσπάθεια που καταβάλλουν για να δείξουν κατανόηση και υπομονή, έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με την τεράστια ταλαιπωρία που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο των έργων που εκτελούνται στο Βόρειο Οδικό Άξονα.

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Λιμνών κ. Ζαχαρένια Λεμπιδάκη ενημέρωσε την ΑΝΑΤΟΛΗ για τις τελευταίες εξελίξεις, τις πρόσφατες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν και τις διαδικασίες που δρομολογούνται.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Γενικού Διευθυντή της Άκτωρ κ. Φρουζάκη, του Επιβλέποντος του έργου κ. Γιώργου Ζάχου, του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης κ. Γιάννη Παπαλεωνίδα, της Προέδρου κ. Ζαχαρένιας Λεμπιδάκη και κατοίκων του χωριού και των γύρω περιοχών.

Η κ. Λεμπιδάκη μας δήλωσε πως «για τα επάνω χωριά και συγκεκριμένα την Αγία Πελαγία, το Λουσέστρο, τον Καλό Λάκκο καθώς και τα γύρω αγροτεμάχια υπήρξε ενημέρωση από την εταιρεία Άκτωρ ότι προβλέπεται η διαμόρφωση μιας κυκλικής πρόσβασης προς το εσωτερικό και κατεύθυνση προς τα δεξιά. Οι εργασίες για την κατασκευή του συγκεκριμένου κυκλικού κόμβου έχουν ήδη ξεκινήσει. Το σημείο αυτό βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, περίπου εκεί που στο παρελθόν είχαν εντοπιστεί τα αρχαιολογικά ευρήματα.

Επίσης έγινε συζήτηση με τον μελετητή, ο οποίος με ενημέρωσε πως σε περίπου15 ημέρες θα κατασκευαστεί η νέα έξοδος για να μπορούν πλέον οι κάτοικοι να εξέρχονται από τις Λίμνες χωρίς να χρειάζεται να μετακινιούνται από την παλαιά εθνική οδό. Η έξοδος αυτή θα έχει κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικόλαο, θα βρίσκεται λίγο πιο κάτω από την παλαιά έξοδο στο σημείο όπου υπήρχε η γέφυρα του Καλού Λάκκου.

Παρ’ όλα αυτά, για την είσοδο προς το χωριό, θα απαιτείται η μετακίνηση από τη Νεάπολη ή από την παλαιά εθνική οδό. Υπάρχει η δέσμευση για επίσπευση των εργασιών, στην γέφυρα στο σημείο του Διγενής Palace, που αναμένεται να είναι έτοιμη περίπου σε 1,5 μήνα ώστε να έχουμε πάλι από εκεί έξοδο».

Επιπλέον, η κ. Λεμπιδάκη ενημερώθηκε ότι πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις στον παλαιό περιφερειακό δρόμο, ασφαλτόστρωση στα σημεία όπου υπάρχουν λακκούβες και καθιζήσεις, προκειμένου να καταστεί πιο εύκολα προσβάσιμος. Παράλληλα αναμένεται να πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση και στο τμήμα από την είσοδο έως την έξοδο των Λιμνών καθώς η καθημερινή διέλευση βαρέων φορτηγών έχει προκαλέσει φθορές, ακόμα και καθιζήσεις σε ορισμένα σημεία.

Η κυκλοφορία των φορτηγών μέσα στο χωριό

Όπως συμπλήρωσε, υπάρχει και η υπόσχεση για προσπάθεια αποσυμφόρησης της αυξημένης κυκλοφορίας φορτηγών μέσα στον οικισμό των Λιμνών και πως κατά τις ώρες κοινής ησυχίας οι εργασίες θα διακόπτονται προσωρινά και θα συνεχίζονται αργότερα.

Η κ. Λεμπιδάκη επεσήμανε πως βρίσκονται διαρκώς σε διαπραγματεύσεις και συζητήσεις ώστε να βρεθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις έως ότου ολοκληρωθεί το έργο. Παράλληλα μετέφερε με ειλικρίνεια τις ανησυχίες των κατοίκων των περιοχών αυτών, για τις δύσκολες συνθήκες που καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν λόγω των εργασιών. Η ίδια διαβεβαιώνει πως από την πλευρά της παρακολουθεί στενά το ζήτημα και ασκεί πίεση για την εξεύρεση λύσεων.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ