Τη σύσταση ενιαίου Ανακριτικού Γραφείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για ολόκληρο το Νομό Λασιθίου, ανήγγειλε ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Λασιθίου Πύραρχος Δημήτρης Καλλιοντζής.

Όπως δήλωσε το Ανακριτικό Γραφείο θα στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό, από το ήδη υπάρχον στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας.

Ο κ. Καλλιοντζής τόνισε ότι οι διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και μέχρι τέλος Μαΐου το Ενιαίο Ανακριτικό Γραφείο θα λειτουργεί με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, όπου εδρεύει και η Διοίκηση των Π.Υ. του νομού. Η λειτουργία ενιαίου Ανακριτικού Γραφείου θα βοηθήσει πάρα πολύ στην πρόληψη, αλλά και στην ταχεία και έγκυρη διαπίστωση των αιτίων μιας πυρκαγιάς.

Το προσωπικό του Ανακριτικού Γραφείου θα απαλλαγεί από τα άλλα παράλληλα καθήκοντά του και θα ασχολείται αποκλειστικά με την ερευνητική- ανακριτική διαδικασία για κάθε συμβάν, σε βάθος, προκειμένου να εντοπίζει τα αίτια και τους ενόχους, τόνισε ο κ. Καλλιοντζής.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ