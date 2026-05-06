Το νέο Off-Broadway μιούζικαλ «Spirit of the Game: The Ultimate Musical, που ανεβαίνει από τις 14 έως τις 17 Μαΐου 2026 στο γνωστό θέατρο Asylum NYC, διαδραματίζεται στην περιοχή της Κνωσού της Κρήτης. Το κείμενο και η μουσική είναι του κρητικής καταγωγής Philip Vlahakis, ενώ στον ρόλο της Sophia πρωταγωνιστεί η Μεραμπελιώτισσα Ελεάννα Φινοκαλιώτη.

Ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, κ. Νίκος Καστρινάκης, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις πρόβες και δήλωσε τα εξής: «Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπει κανείς ένα υψηλής ποιότητας Off-Broadway μιούζικαλ, στο πολιτιστικό κέντρο του κόσμου, να διαδραματίζεται στην περιοχή της Κνωσού. Η Ελεάννα Φινοκαλιώτη, από το Μεραμπέλλο, με την εξαίσια φωνή της και τις εντυπωσιακές υποκριτικές της ικανότητες, προκαλεί βαθιά συναισθήματα στον θεατή. Για μένα, πρόκειται για μια σύγχρονη μεταφορά στη σκηνή της ψυχής της Κρήτης. Στην Παγκρητική Ένωση Αμερικής έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι, καθώς η Ελεάννα είναι άξια απόγονος του αείμνηστου Προέδρου της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, Κωνσταντίνου Φινόκαλου. Επιπλέον, όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο Philip Vlahakis, η συγγραφή των κειμένων πραγματοποιήθηκε στις Αρχάνες της Κρήτης.»

Το έργο, σε κείμενο και μουσική του Philip Vlahakis, ακολουθεί τον Johnny Diskakis, έναν πρώην αθλητή που επιστρέφει με τον πατέρα του στην Κρήτη και προσπαθεί να ξαναβρεί τον δρόμο του μέσα από μια νέα, απρόσμενη εμπειρία.

Στο επίκεντρο της ιστορίας, η Sophia που υποδύεται η Φινοκαλιώτη έχει καθοριστικό ρόλο. Μέσα από τη σχέση της με τον Yiorgos, τον πατέρα του Johnny, προσπαθεί να τον οδηγήσει σε μια διαφορετική στάση ζωής και να τον φέρει αντιμέτωπο με τον εαυτό του. Ο ρόλος περιλαμβάνει και έντονο μουσικό στοιχείο, με δύο solo τραγούδια και σημαντική παρουσία σε κομβικές σκηνές.

Τη σκηνοθεσία και χορογραφία υπογράφει η Liz Piccoli, ενώ τη μουσική διεύθυνση έχει ο Julian Blackmore. Η παράσταση κινείται ανάμεσα στο χιούμορ και το συναίσθημα, με βασικά θέματα τη δεύτερη ευκαιρία και την προσωπική αλλαγή.

Εισιτήρια: https://asylumnyc.com/spirit-of-the-game/

Ελεάννα Φινοκαλιώτη

Η Ελεάννα Φινοκαλιώτη είναι βραβευμένη Ελληνίδα ηθοποιός, ερμηνεύτρια, χορεύτρια και ακτιβίστρια, που ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. Σπούδασε Θέατρο στο Εδιμβούργο (Queen Margaret University – BA in Performing Arts with Distinction) και Μουσική και Πιάνο στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών.

Στις αρχές της καριέρας της απέσπασε το Βραβείο Β΄Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Ιουλιέτα στην παράσταση Romeo & Juliet, στο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Olive Festival 2010 στο Μιλάνο. Το 2025 τιμήθηκε με το Βραβείο 54ONY για Καλύτερο Σύνολο (Best Ensemble) για τη συμμετοχή της στην παραγωγή Let’s Be Bad: Celebrating Broadway Villains στο 54 Below, στο Manhattan. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται κυρίως στη Νέα Υόρκη, με παρουσία σε θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση και μουσική σκηνή.

Philip Vlahakis

Από παιδί ήταν γοητευμένος από τα οικογενειακά ταξίδια στην Ελλάδα, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο πατέρας του. Η ιδέα να τοποθετήσει μια ιστορία εκεί υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του. Όταν, λοιπόν, άρχισε να διαμορφώνει το σκηνικό για το «Spirit of the Game: The Ultimate Musical», όλα άρχισαν να συνδέονται.

Η Ελλάδα, ως γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, αποτέλεσε μια φυσική επιλογή, άλλωστε ο δίσκος (πρόδρομος του frisbee) ήταν μέρος των αγώνων σχεδόν από την αρχή τους. Πιο συγκεκριμένα, στράφηκε στον τόπο καταγωγής του παππού του, την Κρήτη, πατρίδα των Μινωιτών, του πρώτου προηγμένου πολιτισμού της Ευρώπης. Τι καλύτερο μέρος για να εξερευνήσει κανείς την έννοια του «πολιτισμένου», που βρίσκεται στον πυρήνα του «Spirit of the Game»;

* Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών ιδρύθηκε το 2003, με σκοπό την προάσπιση, τη διαφύλαξη της ιστορίας, της πολιτιστικής παράδοσης της Κρήτης και της Ελλάδας, τη μετάδοσή τους τόσο στις νεότερες γενιές, όσο και στις κοινωνίες που διαβιούν και δραστηριοποιούνται Κρήτες όπου γης. Αποτελείται από την Παγκρητική Ένωση Αμερικής, την Κρητική Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης, την Παγκρήτια Ένωση Αθηνών, την Παγκρήτια Αδελφότητα Μακεδονίας, την Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Ομόνοια» και την Παγκρήτια Ένωση Νότιας Αφρικής.