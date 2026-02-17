Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου θα περπατήσει σε μια περιοχή που επισκεπτόμαστε κάθε χρόνο τέτοια εποχή, λόγω της ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς της. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η διαδρομή θα είναι διαφορετική. Θα ξεκινήσουμε λίγο έξω από την Καλαμαύκα και θα ακολουθήσουμε για αρκετή ώρα συνεχή ανηφορικό δρόμο, μέχρι να φτάσουμε σχεδόν στην κορυφογραμμή με θέα προς το Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Στη συνέχεια θα στρίψουμε ανατολικά και θα ανηφορίσουμε προς τον Τίμιο Σταυρό, πάνω από την Ανατολή. Αφού ξεκουραστούμε, θα κατηφορίσουμε από χωματόδρομο ώστε να καταλήξουμε στον Τίμιο Σταυρό της Καλαμαύκας. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής κινείται σε χωματόδρομο. Τα συνολικά χιλιόμετρα, σε συνδυασμό με τη συνεχή ανηφόρα, ενδέχεται να προκαλέσουν καταπόνηση αυτό θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν. Η διαδρομή είναι γεμάτη ανθισμένες αμυγδαλιές και λουλούδια, πεύκα και επιβλητικούς βράχους — τα γνωστά «Μετέωρα» του Λασιθίου.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Από τον Άγιο Νικόλαο, οδός Καραμανλή 24 (parking S/M Βασιλόπουλος), στις 08:00 το πρωί της Κυριακής. Μεταφορά με Ι.Χ. Παρακαλούνται οι επιβαίνοντες να συνεισφέρουν 5€ στον οδηγό. Η διαδρομή είναι κυκλική. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν απευθείας στην αφετηρία και να μας συναντήσουν στη στροφή για την Παναγία την Καλαφατιανή μετά την Καλαμαύκα προς Ανατολή.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ: 5,5 ώρες (μαζί με τις στάσεις)

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1+ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 14,5 χλμ. ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: 581 μ.

ΑΡΧΗΓΟΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Παναγιώτης Ευδαίμων (697 968 7576)