Στο 2ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου η μάθηση φέτος… παίζει! Με το πρόγραμμα «Gamify Your Mind: Μαθητικές Περιπέτειες Παιχνιδοποίησης», οι μαθητές ανακαλύψαν έναν νέο τρόπο να προσεγγίζουν τη γνώση, μετατρέποντας τη σχολική καθημερινότητα σε μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη προκλήσεις, συνεργασία και φαντασία. Εξάλλου, όταν η μάθηση γίνεται παιχνίδι, κάθε μαθητής μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής της γνώσης.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι μαθητές και οι μαθήτριες ήρθαν σε επαφή με τις αρχές της παινιδοποίησης σε τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ενώ δημιούργησαν και τα δικά τους εκπαιδευτικά παιχνίδια. Έτσι, ανέπτυξαν δεξιότητες συνεργασίας, κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, ενώ παράλληλα καλλιέργησαν τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθησή τους.

Αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από το μάθημα της Ιστορίας και τη διαθεματική του σύνδεση με τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος Σπουδών και με αρκετή δόση χιούμορ οι μαθητές και οι μαθήτριες σχεδίασαν παραλλαγές γνωστών επιτραπέζιων παιχνιδιών, όπως της Monopoly, του Trivial Pursuit, του Taboo, του Cluedo, του Μάντεψε Ποιος και του Φιδάκι, και δημιούργησαν δικά τους, όπως η Πυραμίδα της Γνώσης. Παράλληλα, σχεδίασαν από την αρχή παιχνίδια δράσης και γνώσεων σε ψηφιακά περιβάλλοντα, διασυνδέοντας τις ιστορικές τους γνώσεις με τις γνώσεις προγραμματισμού. Πολλά μπράβο στον εκπαιδευτικό του σχολείου κ. Πήχα Αλέξανδρο για τον συντονισμό, την εφαρμογή και την έμπνευση που έδωσε στους μαθητές μας, ώστε να δημιουργήσουν τα υπέροχα αυτά παιγνίδια. (Από το 2ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου)