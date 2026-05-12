Με ερωτούν για τη θερμοκρασία του νερού της θάλασσας. Κάποιοι θέλουν να ξεκινήσουν τα μπάνια τους και προβληματίζονται πόσο δροσερό είναι το νερό.

Την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου η θερμοκρασία της θάλασσας στο Αιγαίο πέλαγος παρουσιάζει στην επιφάνεια θερμοκρασίες χαμηλότερες κατά 0.2 έως 0.6°C από τον μέσο όρο της εποχής, κατατάσσοντάς το ως το πιο ψυχρό πέλαγος της Μεσογείου γι’ αυτήν την περίοδο.

Οι χαμηλές αυτές θερμοκρασίες εμφανίζονται στο Αιγαίο για πρώτη φορά μέσα στο 2026, καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα κυριαρχούσαν θετικές αποκλίσεις. Η πτώση της θερμοκρασίας πιθανότατα συνδέεται με τη διέλευση ψυχρού μετώπου από την περιοχή των Βαλκανίων τις τελευταίες ημέρες, το οποίο επηρέασε σημαντικά τις θαλάσσιες συνθήκες.

Ειδικότερα για την Κρήτη και τον κόλπο του Μεραμπέλλου, η θερμοκρασία του νερού της θάλασσας, στα ανατολικά είναι 17.7 °C (-0.6 κάτω από τα κανονικά)και στα νότια 18.8 (-0.1 κάτω από τα κανονικά). Γεγονός είναι ότι τη διάρκεια του φετινού χειμώνα, η θερμοκρασία του νερού της θάλασσας, τους χειμερινούς μήνες, ήταν σταθερά πάνω από τα κανονικά για την εποχή (γύρω στους 17) και μόνο τώρα, αρχές Μαΐου, είναι κάτω από τα κανονικά. Τα πρώτα λεπτά είναι δύσκολα, μετά όμως νιώθουμε πολύ καλύτερα.

