Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας, ενημερώνει τα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Αγίου Νικολάου και Νεάπολης για την πραγματοποίηση ομιλιών αφιερωμένων στη Γιορτή της Μητέρας.

Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

– Τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 10:30, στον χώρο του Κ.Α.Π.Η. Νεάπολης, με ομιλήτρια την Κοινωνική Λειτουργό Πετρούλα Οικονόμου.

– Την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και ώρα 10:00, στον χώρο του Κ.Α.Π.Η. Αγίου Νικολάου, με ομιλήτρια την Κοινωνική Λειτουργό Δήμητρα Ψύλλου.

Στόχος των ομιλιών είναι να τιμηθεί ο ρόλος και η πολύτιμη προσφορά της μητέρας στην οικογένεια και την κοινωνία, μέσα από μια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η..