Η αντιπυρική περίοδο ξεκίνησε την 1η Μαΐου και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Λασιθίου κ. Δημήτρης Καλλιοντζής μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ αναφέρθηκε αναλυτικά στον σχεδιασμό της υπηρεσίας για τη φετινή περίοδο, τις προτεραιότητες που τίθενται, αλλά και το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι πολίτες ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Καθαρισμός οικοπέδων

«Η Πυροσβεστική υπηρεσία πλέον θα εμπλέκεται πολύ πιο ενεργά στο ζήτημα με τον καθαρισμό οικοπέδων. Την σχετική πλατφόρμα με τα ακαθάριστα οικόπεδα πλέον θα μπορούμε να την διαχειριζόμαστε εμείς. Συνεπώς και οι έλεγχοι θα είναι πιο άμεσοι. Επίσης φέτος θα γίνονται πολύ περισσότεροι έλεγχοι ενώ κατά τη διάρκεια των περίπολων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πλέον θα ασχολούμαστε και με αυτό το ζήτημα. Όπου βλέπουμε πως υπάρχει πρόβλημα, θα παρεμβαίνουμε.

Τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, αλλά ο στόχος δεν είναι να επιβληθούν πρόστιμα. Ο βασικός σκοπός είναι να προλάβουμε προβλήματα που τυχόν μπορεί να δημιουργηθούν. Επιπρόσθετα, στόχος είναι να κατανοήσουν οι πολίτες την σπουδαιότητα που έχει να είναι τα οικόπεδά τους καθαρά».

Ανακριτικό κλιμάκιο

Γνωστοποίησε πως «από φέτος στο Νομό Λασιθίου δημιουργείται Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ). Πρόκειται για ένα καινούριο σύστημα που δημιουργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία και θα ασχολείται με το ανακριτικό. Συνεπώς δίνεται πλέον μεγάλη έμφαση ώστε να βρεθεί ο δράστης. Η παρέμβαση θα είναι άμεση, θα επανδρωθεί με στελέχη δικά μας και πιθανόν θα διαθέτουν πολιτικά οχήματα και θα κάνουν εντατικούς ελέγχους. Αυτό θα λειτουργήσει πολύ βοηθητικά στο έργο μας. Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από την καταστολή.»

Ανανέωση στόλου

Για τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους επεσήμανε πως είναι τα ίδια με πέρυσι, δηλαδή η υπηρεσία διαθέτει πλήρη αριθμό συναδέλφων του τόσο εποχικών όσο και μόνιμων.

Το αισιόδοξο είναι πως έχει γίνει μια ανανέωση του στόλου των οχημάτων, καθώς επίσης 7-8 οχήματα έχουν έρθει στο Νομό Λασιθίου, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Σημαντική βοήθεια

«Φέτος θα προσπαθήσουμε να έχουμε στο επιχειρησιακό κέντρο του Νομού, στο Καβούσι, μια ομάδα της ΕΜΟΔΕ. Την έχουμε τα τελευταία δύο χρόνια και λειτουργεί βοηθητικά στο έργο μας. Φέτος θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε το μηχανισμό και τα περίπολα να είναι πιο πυκνά», εξήγησε.

Εναέρια επιτήρηση

Επίσης κατά τη φετινή περίοδο, θα δοθεί βάση στην εναέρια επιτήρηση. Ενημέρωσε πως πέρυσι είχαν ένα drone, που το χειρίζονταν σε 24ωρη βάση και είχε αρκετά καλή εικόνα σε πολύ μεγάλη περιφέρεια. Αυτό θα το έχουν και φέτος. Ο Διοικητής γνωστοποίησε είχε μια συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Γιάννη Ανδρουλάκη και του ζήτησε ένα drone, το οποίο θα είναι κινητό σε όλο τον Νομό. Σχολίασε πως κατά βάση θέλουν να επιτηρούν την ευαίσθητη περιοχή στο Βαθύ, έχει ξενοδοχεία, πυκνή δασική έκταση και τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Για το προσωπικό

Για το ανθρώπινο δυναμικό ο Διοικητής αναγνώρισε «πως δεν είναι στο 100% αυτό που θα θέλαμε να έχουμε, αλλά συνεχίζουμε να προσπαθούμε και να βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο».

Ενημέρωσε πως πλέον οι εποχικοί πυροσβέστες είναι οκτάμηνοι, έχουν ήδη αναλάβει τα καθήκοντά τους από 1 Απριλίου και θα συνεχίσουν έως και 30 Νοεμβρίου. Πρόκειται για νέα, έμπειρα άτομα και υπάρχει η ανάγκη να εργάζονται αυτά τα άτομα όλο τον χρόνο και όχι μόνο εποχιακά.

Ο κ. Καλιοντζής ενημέρωσε και για τους εθελοντές. «Υπάρχει μια ομάδα στη Σητεία η ΕΔΕΑΚ, που είναι ενεργή και βοηθούν σημαντικά. Στον Άγιο Νικόλαο, υπάρχει η ομάδα διάσωσης του κ. Κουλουγουσίδη, μια εξαιρετική και πολύ δυνατή ομάδα. Τα τελευταία χρόνια ο εθελοντισμός, έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα στην περιοχή της Ιεράπετρας. Εκεί, διαθέτουν δύο πιστοποιημένες ομάδες, ενώ υπάρχουν και άλλες τρεις που βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης. Στην Ιεράπετρα έχουν πολλά οχήματα, κάτι που είναι λογικό καθώς πρόκειται για μια αγροτική περιοχή και ευτυχώς οι πολίτες είναι δραστήριοι και συμβάλουν ενεργά». Συμπλήρωσε πως φέτος πρώτη φορά έγινε μια σοβαρή προσπάθεια από την πολιτεία αναγνωρίζοντας το έργο τους και παρέχοντάς τους τα απαραίτητα μέσα προστασίας, εφόδια κλπ. ώστε να μπορούν να προσφέρουν το πολύτιμο έργο τους και να βοηθούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά στα Φέρμα

Φυσικά ένα γεγονός που συγκλόνισε και σημάδεψε την ιστορία του Νομού Λασιθίου ήταν η περυσινή φωτιά που εκδηλώθηκε στα Φέρμα. Ο Διοικητής υπενθύμισε πως η περυσινή ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και η πυρκαγιά στα Φέρμα ήταν από τις δυσκολότερες πυρκαγιές που έχουν συμβεί τα τελευταία πολλά χρόνια στο Νομό. Ακόμη και η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν εξαιρετικά δύσκολη καθώς έπρεπε να κινηθούν αποτελεσματικά, αλλά κι ανάμεσα σε μεικτές ζώνες που υπήρχαν οικισμοί, αλλά και ύπαιθρος. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην μεγάλη προσπάθεια και στον αγώνα της ΠΥ που δόθηκε ώστε να καταφέρουν να μην καούν τα σπίτια και οι περιουσίες των πολιτών. «Για εμάς προέχει η προστασία της ζωής και ακολουθεί φυσικά και η περιουσία», επεσήμανε. Χαρακτήρισε την συγκεκριμένη πυρκαγιά ως διδακτική, «δίδαξε πολλά και στους πυροσβέστες αλλά και στους πολίτες. Μετά από ένα τέτοιο γεγονός κάποιος που θα πάει τους καλοκαιρινούς μήνες να ανάψει φωτιά, αυτόματα θα το ξανασκεφτεί πολύ σοβαρά».

Επικίνδυνες περιοχές και σχεδιασμός

Για το ποιες είναι οι περιοχές στο Νομό Λασιθίου που θεωρούνται πιο επικίνδυνες ανέφερε: «Ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές ανήκει το Βαθύ, που διαθέτει τα ξενοδοχεία, σπίτια και δασική έκταση και γι’ αυτό τον λόγο έχουμε μόνιμα εκεί κάποιο όχημα. Μια ακόμη κρίσιμη περιοχή εξ αιτίας του φυσικού κάλλους και του δάσους είναι η περιοχή του Σελάκανου. Προς την πλευρά του Μακρύ Γυαλού, τον τελευταίο καιρό μας έχει απασχολήσει αρκετά με ορισμένες πυρκαγιές και έχουμε και εκεί κάποιο όχημα.

Φέτος κάνουμε προσπάθεια να το επανδρώνουμε περισσότερες ημέρες και ώρες ένα περίπολο στην διασταύρωση Πρίνας, το οποίο είναι σε κομβικό σημείο και μπορεί να μεταβεί άμεσα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου από τον δρόμο του Καλού Χωριού, αλλά μπορεί να βοηθήσει και προς Ιεράπετρα ή Σελάκανο, εάν πάρει τον δρόμο της Καλαμαύκας και της Ιεράπετρας. Το σημείο είναι κομβικό, τα τελευταία δύο χρόνια το επανδρώναμε κάποιες ώρες τις επικίνδυνες ημέρες, ενώ φέτος σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας έχουμε στοχεύσει στην επάνδρωση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

Ολοκληρώνοντας ο Διοικητής θέλει να παρακινήσει όλους τους πολίτες να χρησιμοποιούν την κοινή λογική, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί την αντιπυρική περίοδο και να μην προχωρούν σε καύσεις.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ