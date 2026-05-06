Συγχαίρουμε θερμά τη μαθήτρια της Β’ τάξης του σχολείου μας Ηλέκτρα Κεντριανάκη, για τη διάκρισή της στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος Γυμνασίων (5η πανελλαδικά, 1η από την Κρήτη).

Η τελική φάση του Σχολικού Πρωταθλήματος Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος Γυμνασίων διοργανώθηκε για πρώτη φορά από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην Αρχαία Ολυμπία από 27 έως 29 Απριλίου 2026. Στους τελικούς αγώνες συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες από τις 58 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, με δύο εκπροσώπους – έναν μαθητή και μία μαθήτρια – από κάθε Διεύθυνση, οι οποίοι προκρίθηκαν μέσα από τις προηγούμενες φάσεις των αγώνων. Η διοργάνωση, με έντονο συμβολικό χαρακτήρα, προώθησε τις αξίες του αθλητισμού και του «ευ αγωνίζεσθαι», ενώ πλαισιώθηκε από παράλληλες δράσεις και επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο.

Η επιτυχία της Ηλέκτρας στους αγώνες αυτούς αποτελεί σημαντική διάκριση και παράδειγμα προσπάθειας και αφοσίωσης στον αθλητισμό. Της ευχόμαστε υγεία, πρόοδο και πολλές ακόμα επιτυχίες!

