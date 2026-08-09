Πριν από λίγες ημέρες με την ανακοίνωση, των βάσεων εισαγωγής για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας από το υπουργείο Παιδείας, έλαβε τέλος η αναμονή και η αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Άλλοι επιτυγχάνουν τους στόχους τους, άλλοι εν μέρει, ενώ για άλλους το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό.

Και στις τρεις περιπτώσεις βέβαια ανοίγονται στα νέα παιδιά καινούριοι δρόμοι, τους οποίους καλούνται να διαβούν, επιλέγοντας τα βήματα που θα ακολουθήσουν. Δρόμοι που θα τα οδηγήσουν σε ένα προορισμό στον οποίο ενδεχομένως μπορεί να μην φτάσουν σύντομα γιατί θα χρειαστεί να διαχειριστούν δυσκολίες, να αναθεωρήσουν τα θέλω και τις δυνάμεις τους ώστε τελικά να φθάσουν τον προορισμό τους.

Ωστόσο η διαδρομή αυτή μπορεί να αποτελέσει μία πολύτιμη εμπειρία και τη βάση για να συνεχίσουν πιο δυνατοί οι νέοι άνθρωποι το ταξίδι της ζωής τους, όπως αποδεικνύεται συχνά μέσα από πραγματικές ιστορίες…

Μία από αυτές είναι και η ιστορία της Δέσποινας Ξενικάκη από την Σητεία. Συμμετέχοντας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχοντας αποφοιτήσει από το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ταύρου, εισήχθη φέτος 1η στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας είχε εισαχθεί και πέρυσι 1η στην Νοσηλευτική Αθηνών, έχοντας μάλιστα λάβει σχετική βράβευση στο πλαίσιο εκδήλωσης των διακριθέντων εισακτέων, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής από το υπουργείο Παιδείας.

Η Δέσποινα Ξενικάκη ολοκλήρωσε την φοίτησή της στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το Γενικό Λύκειο Σητείας πριν επτά περίπου χρόνια, έχοντας εισαχθεί τότε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο.

Ωστόσο ακολουθώντας τα θέλω της, προσπάθησε να συνδυάσει την μουσική, τον αθλητισμό και το ταξίδι της στην γνώση, εντός κι εκτός Ελλάδας, σταδιακά όταν συνειδητοποίησε τι ακριβώς θέλει. Συμμετείχε λοιπόν στην σχετική διαγωνιστική διαδικασία κι από μέλος της Δημοτικής Φιλαρμονικής Σητείας, έγινε μόνιμο στέλεχος της Φιλαρμονικής του Λιμενικού Σώματος και ξεκίνησε να εργάζεται. Όμως ο δρόμος της εκπαίδευσης την καλούσε κι έτσι διστακτικά αρχικά, αλλά με τόλμη συνάμα, αποφάσισε έπειτα από έξι χρόνια που είχε ολοκληρώσει την φοίτησή της στο σχολείο, να ξεκινήσει ξανά μία διαδρομή στον απέραντο κόσμο της γνώσης. Φοίτησε λοιπόν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ και με την καθοδήγηση των καθηγητών της, όπως είπε, εστίασε στο όνειρο της.

Στην κατεύθυνση αυτή πέρυσι στο πλαίσιο της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων μέσω του Εσπερινού ΕΠΑΛ πέρασε πρώτη- πανελλαδικά σε ό,τι αφορά τα ΕΠΑΛ – στην Νοσηλευτική Αθηνών συγκεντρώνοντας 18.080 μόρια. Μια επιτυχία που ώθησε την Δέσποινα να συνεχίσει την προσπάθεια της και έτσι συμμετείχε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026. Συγκεντρώνοντας 18.940 μόρια πέρασε 1η φέτος στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Κρήτης και πλέον είναι έτοιμη να ξεκινήσει τη διαδρομή για την επίτευξη ενός μεγάλου ονείρου της, που κατά το παρελθόν, όπως είπε, δεν ήταν εύκολο ούτε και για την ίδια να αναφέρει, με σκοπό να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να υπηρετήσει στην πορεία ως στρατιωτικός ιατρός.

Περιγράφοντας αυτή την διαδρομή, η Δέσποινα Ξεκινάκη επεσήμανε ότι η στοχοπροσήλωση στο μεγάλο αυτό στόχο, υπήρξε στη διάρκεια του χρόνου στην ουσία, μέσα μάλιστα από αντιξοότητες και δυσκολίες οι οποίες όμως την έκαναν να καταλάβει τι ακριβώς θέλει και πόσο σημαντική είναι η μεγάλη προσπάθεια για να γευτείς την αξία του αποτελέσματος που επιτυγχάνεις. «Όσο πιο αντίξοες είναι οι συνθήκες, τόσο πιο πολύ νόημα αποκτά κάτι», τόνισε

Επομένως καμία προσπάθεια δεν είναι ανώφελη, αρκεί να ξέρει κάποιος πού θέλει να φτάσει, γνωρίζοντας ότι η διαδρομή δεν είναι πάντα εύκολη. Αλλά πρέπει να μην φοβηθεί, να μην επηρεαστεί από τις σειρήνες της αμφισβήτησης και των εμποδίων και να έχει κατά νου ότι συχνά ο δρόμος προς κάθε Ιθάκη είναι εξίσου σημαντικός με τον τελικό σταθμό. Κι όσον αφορά την κατάκτηση της γνώσης αποτελεί έναν ανοικτό δρόμο στη ζωή του κάθε ανθρώπου, αρκεί να θέλει να τον περπατήσει, όπως ανέφερε η Δέσποινα Ξενικάκη.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ