Καλούμε τα μέλη και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη σε συνάντηση προετοιμασίας, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και οργάνωση του φεστιβάλ μας.

Κυριακή 1 Μαρτίου

Ώρα: 18:00

Χώρος: Αίθουσα Ι. Χριστάκη (Μελινάκι)

Ο απολογισμός του 13ου Φεστιβάλ θα αποτελέσει την αφετηρία για νέες ιδέες και ένα ακόμη πιο δημιουργικό επόμενο βήμα. Θα ανταλλάξουμε εμπειρίες, θα μοιραστούμε σκέψεις και θα αναδειχθούν τόσο οι υπεύθυνοι των βασικών τομέων οργάνωσης όσο και όλοι όσοι συμμετέχουν ενεργά και στηρίζουν την πραγματοποίηση του φεστιβάλ. Η εμπειρία των προηγούμενων διοργανώσεων μάς εμπνέει να εξελισσόμαστε διαρκώς, ώστε κάθε χρόνο να προσφέρουμε κάτι ακόμη πιο όμορφο και ποιοτικό.

Αφιερώστε το απόγευμα της 1ης Μαρτίου, για την προετοιμασία της μεγάλης γιορτής του θεάτρου στην Ιεράπετρα .Η παρουσία όλων είναι σημαντική.

Σας περιμένουμε!

Το Δ.Σ του Σ.Φ.Θ.Ι