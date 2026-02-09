Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου φιλοξενεί την Παρασκευή 13.02.2026 ώρα 9:00 με 13:00 μία ξεχωριστή εκδήλωση υψηλού επιπέδου, φέρνοντας στο κέντρο της κρητικής ενδοχώρας την αιχμή της κρητικής καινοτομίας στον τομέα της προσομοίωσης πτήσεων και των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων.

Στο πλαίσιο της δράσης, η κρητική εταιρεία Daedalus AeroTech θα παρουσιάσει τον σύγχρονο εξομοιωτή πτήσεων στρατιωτικού αεροσκάφους F-35A τελευταίας γενιάς, προσφέροντας στο κοινό μία μοναδική βιωματική εμπειρία υψηλής τεχνολογίας. Πρόκειται για προηγμένο σύστημα που αξιοποιείται για εκπαιδευτικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς και αποτελεί προϊόν κρητικής τεχνογνωσίας και καινοτομίας.

Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση με εξαρτήματα εξομοιωτών πτήσεων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Κρήτη, αναδεικνύοντας την κρητική τεχνολογική υπεροχή στον τομέα των προηγμένων συστημάτων προσομοίωσης.