Η σημερινή ημέρα στην ανατολική Κρήτη κυλά με ήπιες καιρικές συνθήκες και ανοιξιάτικη διάθεση.

Στον Άγιο Νικόλαο ο καιρός παραμένει γενικά καλός, με λίγες νεφώσεις και ευχάριστες θερμοκρασίες που φτάνουν περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν ασθενείς έως μέτριοι από βόρειες διευθύνσεις.

Στην Ιεράπετρα οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες, χωρίς όμως να επηρεάζουν σημαντικά την αίσθηση της ημέρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς.

Ανάλογο θα είναι το σκηνικό και στη Σητεία, όπου ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις αργότερα μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα κινηθεί επίσης κοντά στους 25 βαθμούς, με ασθενείς έως μέτριους ανέμους να επικρατούν στην περιοχή.