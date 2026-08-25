Αν ψάχνετε έναν διαφορετικό τρόπο να περάσετε το καλοκαιρινό σας βράδυ, η Σητεία σας περιμένει. Την Τρίτη 25 Αυγούστου, από τις 18:00 και μέχρι αργά το βράδυ, οι εμπορικοί δρόμοι της πόλης μεταμορφώνονται σε μια μεγάλη, ανοιχτή καλοκαιρινή γιορτή.

SHOPPING στους εμπορικούς δρόμους

Μουσική και street party

Γεύσεις και τοπικά προϊόντα

Εκθέσεις από παραγωγούς και τυποποιητές

Δρώμενα και πολλές εκπλήξεις

Μια βραδιά για όλη την παρέα

Τα καταστήματα της Σητείας ανοίγουν την πόλη, οι δρόμοι γεμίζουν ζωή και ντόπιοι, επισκέπτες και τουρίστες γίνονται μια μεγάλη παρέα.

Δεν είναι απλώς μια εκδήλωση. Είναι η ευκαιρία να έρθετε στη Σητεία, να κάνετε τη βόλτα σας, να ψωνίσετε από τα καταστήματα της πόλης, να γνωρίσετε τοπικούς παραγωγούς, να διασκεδάσετε και να ζήσετε τη Σητεία σε μια από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές της βραδιές.

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