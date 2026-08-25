O ξενοδοχειακός όμιλος Domes, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ξενοδοχειακούς ομίλους στη Μεσόγειο,

προσλαμβάνει για τα 5* ξενοδοχεία του στην Ελούντα:

Domes of Elounda, an Autograph Collection Resort &

Domes Aulus Elounda, Curio Collection by Hilton &

Pleiades Luxurious Villas

Διάλεξε σήμερα ανάμεσα από τις παρακάτω ειδικότητες,

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F&B – Επισιτιστικά Τμήματα: Σερβιτόροι Α & Β, Bartenders

Κουζίνα: Μάγειρες Α , Β, Γ,

Συντήρηση: Υδραυλικοί, Ηλεκτρολόγοι, Γενικών Καθηκόντων, Ψυκτικοί, Πισινέριδες

Λογιστήριο: Βοηθός λογιστή, Υπάλληλος γραφείου

Boutique: Πωλητές/τριες

Αποθήκη: Βοηθός Αποθήκης

ΗR: HR Administrator

Πρακτική: Όλων των ειδικοτήτων

και στείλε μας το βιογραφικό σου στο [email protected] ή έλα να κάνεις την αίτησή σου στα γραφεία μας ΚΝΩΣΣΟΥ 10, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6936869966 (Γιάννης Ζερβός) & 6932342529 (Μάνος Κοκολάκης)

Αναζητούμε επαγγελματίες με θετική ενέργεια, διάθεση για δουλειά και πάθος για επαγγελματική εξέλιξη.

Αν απολαμβάνεις να αναλαμβάνεις επαγγελματικές προκλήσεις, σ αρέσει να εργάζεσαι σε ένα περιβάλλον που λειτουργεί με διεθνή τουριστικά πρότυπα και να είσαι μέλος της πιο αποτελεσματικής ομάδας, έλα να χτίσουμε μαζί την καριέρα σου στον τουρισμό.

Η εταιρία μας προσφέρει: Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών, Ευκαιρίες Επαγγελματικής Εξέλιξης, Διαρκής Εκπαίδευση και Ανάπτυξη, Διαμονή & Σίτιση