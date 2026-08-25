O ξενοδοχειακός όμιλος Domes, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ξενοδοχειακούς ομίλους στη Μεσόγειο,
προσλαμβάνει για τα 5* ξενοδοχεία του στην Ελούντα:
Domes of Elounda, an Autograph Collection Resort &
Domes Aulus Elounda, Curio Collection by Hilton &
Pleiades Luxurious Villas
Διάλεξε σήμερα ανάμεσα από τις παρακάτω ειδικότητες,
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F&B – Επισιτιστικά Τμήματα: Σερβιτόροι Α & Β, Bartenders
Κουζίνα: Μάγειρες Α , Β, Γ,
Συντήρηση: Υδραυλικοί, Ηλεκτρολόγοι, Γενικών Καθηκόντων, Ψυκτικοί, Πισινέριδες
Λογιστήριο: Βοηθός λογιστή, Υπάλληλος γραφείου
Boutique: Πωλητές/τριες
Αποθήκη: Βοηθός Αποθήκης
ΗR: HR Administrator
Πρακτική: Όλων των ειδικοτήτων
και στείλε μας το βιογραφικό σου στο [email protected] ή έλα να κάνεις την αίτησή σου στα γραφεία μας ΚΝΩΣΣΟΥ 10, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6936869966 (Γιάννης Ζερβός) & 6932342529 (Μάνος Κοκολάκης)
Αναζητούμε επαγγελματίες με θετική ενέργεια, διάθεση για δουλειά και πάθος για επαγγελματική εξέλιξη.
Αν απολαμβάνεις να αναλαμβάνεις επαγγελματικές προκλήσεις, σ αρέσει να εργάζεσαι σε ένα περιβάλλον που λειτουργεί με διεθνή τουριστικά πρότυπα και να είσαι μέλος της πιο αποτελεσματικής ομάδας, έλα να χτίσουμε μαζί την καριέρα σου στον τουρισμό.
Η εταιρία μας προσφέρει: Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών, Ευκαιρίες Επαγγελματικής Εξέλιξης, Διαρκής Εκπαίδευση και Ανάπτυξη, Διαμονή & Σίτιση