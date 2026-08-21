Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στα Ζωνιανά Ρεθύμνου. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, επτά πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στα Ζωνιανά Ρεθύμνου. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, επτά πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
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