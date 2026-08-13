Με μια ξεχωριστή συναυλία στο Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης, η Φιλαρμονική Νεάπολης τίμησε τη μακρά μουσική της παράδοση, που ξεκινά από το 1900.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου και στο πλαίσιο της βραδιάς αναδείχθηκε ο διαχρονικός ρόλος της στη ζωή της Νεάπολης, από τις θρησκευτικές και εθνικές εκδηλώσεις έως τις πολιτιστικές δράσεις της πόλης.

Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής, ο μαέστρος Νεκτάριος Αρακαδάκης, οι γονείς και οι φορείς που στηρίζουν τη μουσική ομάδα αναφέρθηκαν στην προσπάθεια που καταβάλλεται για τη διατήρηση και ενίσχυση της Φιλαρμονικής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μουσική παιδεία που προσφέρεται στα παιδιά και στις αξίες της συνεργασίας και της συμμετοχής.

Το κοινό απόλαυσε ένα πρόγραμμα 16 μουσικών κομματιών, που περιλάμβανε κινηματογραφική μουσική, ροκ, λαϊκά και ρεμπέτικα, με τη συμμετοχή μουσικών διαφορετικών ηλικιών και φωνητικών συντελεστών.

Παράλληλα, ο μαέστρος έθεσε και το ζήτημα των προβλημάτων που παρουσιάζει το κτίριο της Φιλαρμονικής, ζητώντας τη συνδρομή του Δήμου Αγίου Νικολάου για τη βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών λειτουργίας.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης συνεχάρη τα μέλη της Φιλαρμονικής και τον μαέστρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τη νέα γενιά και εκφράζοντας τη διάθεση για συνέχιση της συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση των υποδομών.

Η βραδιά ανέδειξε, πέρα από τη μουσική, τη σημασία της διαρκούς στήριξης των πολιτών και των φορέων, που κρατούν ζωντανή εδώ και 126 χρόνια τη φιλαρμονική παράδοση της Νεάπολης.

ΗΛΙΑΝΝΑ ΑΤΣΑΛΑΚΗ