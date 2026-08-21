Από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε συνεργασία με τη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Μ.Ε.Ο.ΕΛ. Αττικής (Γ.Δ.Ε.Ο.Σ.) της Α.Α.Δ.Ε. οργανώθηκε και υλοποιήθηκε ακόμη μία κοινή επιχειρησιακή δράση στο Ηράκλειο Κρήτης, με σκοπό την καταπολέμηση της παράνομης κατοχής και πώλησης αλκοολούχων ποτών και τον εντοπισμό και κατάσχεση και άλλων παράνομων και επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία ουσιών.

Στο πλαίσιο αυτό μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης, 19 Αυγούστου 2026, συνελήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης 62χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών, καθώς και μεταλλικών φιαλών με υποξείδιο του αζώτου, γνωστό και ως «αέριο γέλιου».

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, καθώς και λοιπών διατάξεων, περιλαμβάνονται ακόμη -2- άτομα.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, τα οποία περιήλθαν στη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Μ.Ε.Ο.ΕΛ. Αττικής (Γ.Δ.Ε.Ο.Σ.) της Α.Α.Δ.Ε., προέκυψε ότι ο συλληφθείς, ως ιδιοκτήτης καταστήματος εμπορίας και πώλησης αλκοολούχων ποτών στο Ηράκλειο Κρήτης, δραστηριοποιούνταν στην εμπορία και διάθεση μη κανονικών αλκοολούχων ποτών.

Για τον τερματισμό της παράνομης δραστηριότητας, μεικτή ομάδα επιχειρησιακής δράσης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Μ.Ε.Ο.ΕΛ. Αττικής (Γ.Δ.Ε.Ο.Σ.) της Α.Α.Δ.Ε. πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση σε αύλειο αποθηκευτικό χώρο της επιχείρησης του 62χρονου.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι στον χώρο αποκρύπτονταν και φυλάσσονταν πλήθος μη κανονικών αλκοολούχων ποτών διαφόρων ειδών, τα οποία προορίζονταν για διάθεση και εμπορία, καθώς επίσης και πλήθος μεταλλικών φιαλών με υποξείδιο του αζώτου («αέριο γέλιου»).

Πιο αναλυτικά, ως προς τα αλκοολούχα ποτά, κατασχέθηκαν συνολικά 3.108 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 3.856 λίτρα άγνωστου αλκοολούχου υγρού και ειδικότερα:

152 πλαστικές φιάλες χωρητικότητας -5- λίτρων, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό χωρίς σχετική σήμανση,

19 πλαστικές φιάλες χωρητικότητας -5- λίτρων, με άγνωστο αλκοολούχο υγρό κόκκινου χρώματος χωρίς σχετική σήμανση,

16 πλαστικές φιάλες χωρητικότητας -5- λίτρων, με άγνωστο αλκοολούχο υγρό κόκκινου χρώματος,

780 φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο αλκοολούχο υγρό, πιθανόν βότκα, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -38%-,

360 φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο αλκοολούχο υγρό, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -38%-,

60 φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο αλκοολούχο υγρό, πιθανόν τζιν, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -38%-,

135 φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό, πιθανόν ηδύποτο, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -20%-,

44 φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό, πιθανόν ηδύποτο, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -20%-,

552 φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -38%-,

156 φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό, πιθανόν ηδύποτο, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -20%-,

63 φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο αλκοολούχο ποτό, πιθανόν λικέρ, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -20%-,

81 φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο αλκοολούχο ποτό, πιθανόν ηδύποτο, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -20%-,

96 φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο αλκοολούχο ποτό, πιθανόν ηδύποτο, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -20%-,

191 φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο αλκοολούχο ποτό, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -20%-,

133 φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο αλκοολούχο ποτό, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -38%-,

24 φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο αλκοολούχο ποτό, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -38%- και

150 πλαστικές φιάλες χωρητικότητας -5- λίτρων, κενές περιεχομένου, με υπολείμματα άγνωστου διάφανου αλκοολούχου υγρού.

Κατά τον έλεγχο, από τον 62χρονο δεν προσκομίστηκαν φορολογικά παραστατικά που να νομιμοποιούν την κατοχή τους και δεν προέκυψε η νόμιμη αγορά και η προηγούμενη καταβολή των αναλογούντων δασμών και λοιπών φόρων.

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος των συσκευασιών των αλκοολούχων ποτών έφεραν επικολλημένες ετικέτες επιχείρησης ποτοποιίας με έδρα σε περιοχή της Πελοποννήσου, ενώ από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε η σύνδεση των συγκεκριμένων ποσοτήτων με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παραγωγή αλκοολούχων ποτών.

Ως προς το «αέριο του γέλιου», κατασχέθηκαν συνολικά -664- μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζώτου και συγκεκριμένα -402- φιάλες χωρητικότητας -700- γραμμαρίων και -262- φιάλες χωρητικότητας -2.100- γραμμαρίων, άνευ σχετικών φορολογικών παραστατικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αξιολογώντας τη συνολική χωρητικότητα των μεταλλικών φιαλών αερίου, η συνολική ποσότητα μπαλονιών με αέριο γέλιου που θα μπορούσε να παραχθεί προς περαιτέρω διάθεση ανέρχεται σε περίπου -18.000- τεμάχια.

Μάλιστα, στον ανωτέρω χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4.000- μπαλόνια, τα οποία χρησιμοποιούνται προφανώς για τη διακίνηση και διάθεση του προαναφερόμενου αερίου στο κοινό.

Τα κατασχεθέντα οινοπνευματώδη ποτά θα αποσταλούν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προκειμένου να καταλογισθούν διαφυγόντες φόροι και δασμοί για το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ ληφθέντα δείγματα αυτών απεστάλησαν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία προς εξέταση.

Αντίστοιχα, θα ληφθούν δείγματα από τις κατασχεθείσες φιάλες αερίου από υπάλληλο της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας, με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή κινδύνου διασποράς του αερίου, προκειμένου να ακολουθήσει η εργαστηριακή εξέτασή τους.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της παράνομης δραστηριότητας συνεχίζεται σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου και τη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (Μ.Ε.Ο.ΕΛ.) και τη Μονάδα Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων (Μ.Ε.Φ.ΕΛ.) Αττικής της Α.Α.Δ.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί και την προηγούμενη μέρα (18 Αυγούστου) στο Ηράκλειο Κρήτης με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 53χρονου και την κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων μη κανονικών ποτών και συσκευασιών με «αέριο γέλιου».

Οι κοινές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Α.Α.Δ.Ε. θα συνεχιστούν, με σκοπό την προστασία του καταναλωτικού κοινού, μέσω του εντοπισμού και της απόσυρσης από την αγορά παράνομων προϊόντων και ουσιών που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.