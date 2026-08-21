Μια πρωτοποριακή επέμβαση σε καρδιολογικό ασθενή υψηλού κινδύνου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τις τελευταίες ημέρες στο Αιμοδυναμικό Τμήμα του Νοσοκομείου Χανίων.

Όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Παρασκευής ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, «πραγματοποιήθηκε μια πρωτοποριακή επέμβαση σε καρδιολογικό ασθενή υψηλού κινδύνου. Πρόκειται, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, για την πρώτη τέτοια επέμβαση που πραγματοποιείται σε περιφερειακό νοσοκομείο της χώρας, τη στιγμή μάλιστα που ελάχιστες αντίστοιχες επεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη και σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία».

Ο διοικητής του Νοσοκομείου μίλησε για μια πορεία «συνεχούς ανάπτυξης του Αιμοδυναμικού Τμήματος από την ίδρυσή του, το 2017, μέχρι σήμερα. Το 2017, το πρώτο έτος λειτουργίας του, πραγματοποιήθηκαν 27 στεφανιογραφίες και μόλις 3 αγγειοπλαστικές. Φέτος, το 2026, και ενώ δεν έχει καν ολοκληρωθεί το έτος, έχουμε ήδη ξεπεράσει τις 979 στεφανιογραφίες και τις 297 αγγειοπλαστικές – με ρυθμό που μας οδηγεί σε ένα ακόμη ρεκόρ έτος. Συνολικά, από το 2017 μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί στο Νοσοκομείο μας πάνω από 8.700 στεφανιογραφίες και πάνω από 2.700 αγγειοπλαστικές πράξεις που, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σήμαναν κυριολεκτικά τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο για συμπολίτες μας. Kαθοριστικό σταθμό στην πορεία αυτή αποτέλεσε η απόκτηση, πριν από τέσσερα χρόνια, ενός σύγχρονου ψηφιακού στεφανιογράφου-αγγειογράφου, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Κρήτης, για τον οποίο δημιουργήθηκε παράλληλα ένας υπερσύγχρονος χώρος υποδοχής ασθενών. Από τότε, ο ρυθμός ανάπτυξης του Τμήματος επιταχύνθηκε θεαματικά: οι στεφανιογραφίες αυξήθηκαν κατά σχεδόν 40% και οι αγγειοπλαστικές κατά πάνω από 60% σε σχέση με πριν, φτάνοντας σε επίπεδα-ρεκόρ από το 2023» κατέληξε λέγοντας πως από το 2023 με σχετικό ΦΕΚ, «το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και το Αιμοδυναμικό μας Τμήμα έχουν καταστεί επίσημο κέντρο εμφύτευσης βηματοδοτών. Αυτό σημαίνει κάτι πολύ απτό για τους πολίτες μας: δεν χρειάζεται πια να ταξιδεύουν στο Ηράκλειο για μια τέτοια επέμβαση. Από το 2023 μέχρι σήμερα έχουν ήδη εμφυτευθεί 340 βηματοδότες στα Χανιά, με τον αριθμό να αυξάνεται σταθερά κάθε χρόνο».

Ο κ. Μπέας επεσήμανε τέλος πως η Διοίκηση του Νοσοκομείου θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη του Αιμοδυναμικού και συνολικά της Καρδιολογικής Κλινικής, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία και στις υποδομές.

«Ήταν μια επέμβαση υψηλού κινδύνου. Ο ασθενής έπρεπε να μεταφερθεί σε τριτοβάθμιο κέντρο αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό» επεσήμανε ο διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής κ. Γεώργιος Διακάκης , υπογραμμίζοντας πως με την κατάλληλη ομάδα, εμπειρία και υποδομή μπορεί μια δευτεροβάθμια μονάδα όπως το Νοσοκομείο Χανίων να στηρίξει τόσο δύσκολες επεμβάσεις.

Στη συνέχεια ο καρδιολόγος κ. Θοδωρής Σινάνης μίλησε αναλυτικά για την επέμβαση και απευθυνόμενος στους πολίτες τους κάλεσε να είναι προσεκτικοί και να μην καπνίζουν, όπως αναφέρουν τα Χανιώτικα Νέα.