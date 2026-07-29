Στη σκηνή του Οροπεδίου Λασιθίου θα ανέβει την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, η πέμπτη πράξη στην εφετινή τέταρτη σεζόν των Τουρνουά 3x3 Basketball Cretan Series by choco BIG, σε ένα φαντασμαγορικό και συναρπαστικό αθλητικό φεστιβάλ με φόντο την οροσειρά της Δίκτης και τους εμβληματικούς ανεμόμυλους της περιοχής.

Όπως και τα προηγούμενα δυο χρόνια, το Τουρνουά θα διεξαχθεί στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου και αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξεως για όλη την περιοχή.

Το Τουρνουά συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Εκπολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο του Οροπεδίου Λασιθίου και τη Nets Company.

Χρυσός χορηγός του Τουρνουά 3x3 Basketball Cretan Series by choco BIG είναι η εταιρεία Fresh Snack, ασημένιος χορηγός τα Σούπερ Μάρκετ Φαιστός και υποστηρικτές το Κατάστημα Ανταλλακτικών Γαλατιανός και η εταιρεία Ζανιδάκης ΑΕ.

Η ατζέντα της δράσης, με ώρα έναρξης τις 17:00, περιλαμβάνει αγώνες στις ηλικιακές κατηγορίες κάτω των 11, κάτω των 13, κάτω των 15, κάτω των 18, άνω των 18 και άνω των 35 ετών, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένοι διαγωνισμοί τρίποντων και ελευθέρων βολών.

Οι αγώνες διεξάγονται στα πλέον σύγχρονα και εγκεκριμένα από τη FIBA δάπεδα/γήπεδα, με τον αντίστοιχο εξοπλισμό σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, με αξιολογημένους διαιτητές και με όλους τους κανόνες ασφαλείας για τους αγωνιζόμενους και τους θεατές.

Τα Τουρνουά 3x3 Basketball Cretan Series by Choco BIG απευθύνονται σε όλη την ηλικιακή κλίμακα, ενώ η συμμετοχή των αθλητών είναι ελεύθερη με το αντίτιμο για την αγορά της φανέλας (3 ευρώ) να διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Οι εννέα σταθμοί του 2026

Η εφετινή τέταρτη σεζόν των Τουρνουά 3x3 Basketball Cretan Series by Choco BIG περιλαμβάνει εννέα σταθμούς.

Η αυλαία άνοιξε στις 20-21 Ιουνίου στην Ιεράπετρα, τη σκυτάλη πήραν κατά σειρά το Σίσι Αγίου Νικολάου, το Ηράκλειο (Γήπεδο Μαρτινέγκο) και το Ρέθυμνο, ενώ μετά το Οροπέδιο Λασιθίου ακολουθούν η Σητεία (1-2 Αυγούστου), τα Ανώγεια (16 Αυγούστου), η Νεάπολη Λασιθίου (23 Αυγούστου) και το Γάζι Μαλεβιζίου (29-30 Αυγούστου).

Το δημοφιλέστερο αστικό άθλημα του κόσμου

Χαράς ευαγγέλια λοιπόν για τους φίλους του μπάσκετ: για όλους τους φίλους του μπάσκετ, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, προϋπηρεσίας στα γήπεδα και αγωνιστικής καριέρας, καθόσον εδώ ακριβώς έγκεινται η ιδιαιτερότητα, η φιλοσοφία και η κινητήρια δύναμη του 3×3.

Είναι ένα παιχνίδι για όλους!

Το 3×3 Basketball εξαπλώνεται ραγδαίως και μανιωδώς, αποτελεί επίσημο άθλημα στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων (Τόκιο/2021, Παρίσι/2024) προσελκύει διαρκώς νέους φίλους και αυτή τη στιγμή θεωρείται ως το πιο αναπτυσσόμενο και δημοφιλές αστικό άθλημα στον κόσμο.