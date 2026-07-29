Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε στις 5:30 το απόγευμα της Τετάρτης η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Μαλλών Ιεράπετρας. Η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα, χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων του νομού Λασιθίου, οι οποίες κατάφεραν να αποτρέψουν την επέκτασή της.

Την ίδια ώρα, νέα πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας του Δήμου Σητείας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από σταθμό κινητής τηλεφωνίας. Στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, που κατά τόπους έφταναν ακόμη και τα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα οι φλόγες να εξαπλωθούν γρήγορα σε θαμνώδεις εκτάσεις.

Η πρόσβαση στο μέτωπο είναι ιδιαίτερα δύσκολη, γεγονός που δυσχεραίνει τόσο τις επίγειες επιχειρήσεις όσο και τις εναέριες ρίψεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, έχει ζητηθεί η συνδρομή εναέριου μέσου από τα Δωδεκάνησα, προκειμένου να πραγματοποιήσει ρίψεις μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Πληροφορίες από την Πυροσβεστική αναφέρουν ότι οι δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στον περιορισμό της πυρκαγιάς από προσβάσιμα σημεία, καθώς το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και οι πολύ ισχυροί άνεμοι καθιστούν ιδιαίτερα απαιτητική την επιχείρηση κατάσβεσης.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ