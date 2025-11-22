«Άγιος Νικόλαος… αντικατοπτρισμός στη Λίμνη» γράφει η παλιά ασπρόμαυρη καρτ ποστάλ ενός νοσταλγικού Αγίου Νικολάου. Την κοινοποίησε η φίλη Helene Semanderes και, αν κρίνουμε από τα κτίρια, θα πρέπει να είναι τέλη δεκαετίας του 50.

Η σημερινή γέφυρα είναι ήδη φτιαγμένη, στην ανατολική πλευρά της Λίμνης διακρίνουμε το μεγάλο ευκάλυπτο, ενώ στο δρόμο για το λιμάνι βλέπουμε τα χαλάσματα, στη θέση των οποίων σήμερα βρίσκεται η Eurobank.

Ξεχωριστή η ομορφιά, σε πρώτο πλάνο, της μικρής βάρκας, με τα πανιά της υψωμένα!

Το μνημείο του Βενιζέλου ήταν τότε περιφραγμένο!

ΛΕΩΝ.Κ.