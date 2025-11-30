Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ενεργειακής Αναβάθμισης, Ηλεκτροφωτισμού και Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς κ. Γιώργος Μπελούκας μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για το σχολικό μαραθώνιο «Πάμε Ανακύκλωση», που παροτρύνει τους μαθητές στην υιοθέτηση της ανακύκλωσης και καλλιεργεί περιβαλλοντική συνείδηση. Επίσης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στην καθαριότητα, στην αναβάθμιση του φωτισμού και στις χριστουγεννιάτικες προετοιμασίες.

Προχωρά η αναβάθμιση φωτισμού

Έχει ξεκινήσει η αλλαγή λαμπτήρων, που ήταν μεγάλης κατανάλωσης. Εδώ και πολύ καιρό, όπως εξήγησε, σε προγραμματισμό με την υπηρεσία των ηλεκτρολόγων του Δήμου, αλλάζουν τους λαμπτήρες βάζοντας πλέον τύπου LED. Όπως υπογράμμισε ο Αντιδήμαρχος, φεύγοντας από τις παλαιές τεχνολογίες, καταφέρνουν να μειώσουν την κατανάλωση της ενέργειας στο 1/5. Ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις από την οδό Καραμανλή και τα Αράπικα. Παράλληλα πρόκειται να αναβαθμιστεί ο ηλεκτροφωτισμός σε παιδικές χαρές. Έπειτα θα προχωρήσουν στα γήπεδα, αλλά και στην οδό Παπανδρέου. Παράλληλα, θα συντηρηθούν και θα βαφτούν οι ιστοί. Έχουν ξεκινήσει από την οδό Καραμανλή. Συνολικά πρόκειται για μια μεγάλη αλλά και ολοκληρωμένη παρέμβαση.

Ενίσχυση υπηρεσιών καθαριότητας

Οσον αφορά το προσωπικό, ο κ. Μπελούκας μας είπε ότι προχώρησαν το προηγούμενο διάστημα σε μια προκήρυξη, αλλά τελικά δεν βρέθηκαν οδηγοί και χειριστές μηχανημάτων. Όμως πήραν 6 υπαλλήλους-εργάτες καθαριότητας που είναι οι συνοδοί απορριμματοφόρου και επάνδρωσαν τα απορριμματοφόρα.

Προσπαθούν με το ίδιο προσωπικό που είχαν το προηγούμενο διάστημα και τους λιγοστούς οδηγούς να φέρουν εις πέρας την αποκομιδή. Επιδίωξη είναι η αποκομιδή να γίνεται και την Κυριακή τουλάχιστον στην πόλη του Αγίου Νικολάου αλλά και σε κάποια άλλα δημοτικά διαμερίσματα που χρειάζεται, κάτι που δεν γινόταν τους προηγούμενες χειμώνες.

Ερωτηθείς πώς θεωρεί ότι θα εξελιχθεί από ‘δω και στο εξής η καθαριότητα απάντησε ότι τώρα έχουν κλείσει τα ξενοδοχεία, έχει μειωθεί η εστίαση και έτσι μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων. Από περίπου 150 τόνους μαζεύουν πλέον γύρω στους 70-80 τόνους σκουπίδια την ημέρα, ενώ γίνονται προσπάθειες για να υπάρχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Επέκταση δράσης ανακύκλωσης

Για τρίτη συνεχή σχολική χρονιά ο Δήμος Αγίου Νικολάου υλοποιεί τη δράση «Πάμε Ανακύκλωση» σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια αλλά και Λύκεια του Δήμου μέσω της δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης ανακύκλωσης Followgreen.

Έπειτα από την μεγάλη επιτυχία που είχε πέρυσι ο μαραθώνιος, σκοπός είναι να υπάρξει επέκταση και στους αθλητικούς χώρους. Θεωρεί σημαντικό ο Αντιδήμαρχος ότι μέσα από την συμμετοχή στο σχολικό μαραθώνιο οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα σχολεία λοιπόν, όπως και πέρυσι, θα συγκεντρώνουν πόντους και οι επιδόσεις τους θα είναι ορατές στην ενότητα «ΣΧΟΛΕΙΑ» της πλατφόρμας https://followgreen.gr/agiosnikolaoscrete/contest .

Σαν επιβράβευση στο τέλος της σχολικής εκδήλωσης θα βραβευτούν τα σχολεία με τις καλύτερες επιδόσεις στην ανακύκλωση αλλά και στις δωρεές πόντων λαμβάνοντας χρηματικά δώρα. Υπενθύμισε ότι μεταξύ άλλων δόθηκαν τηλεοράσεις, υπολογιστές, ταξίδια αλλά και πολλά ακόμη και παρότρυνε τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Υπογράμμισε ότι η ανακύκλωση έχει αφετηρία το σπίτι και μέσα από την παιδεία και την συνεργασία γονέων, παιδιών και εκπαιδευτικών γίνεται προσπάθεια να εδραιωθεί το μήνυμα της ανακύκλωσης επιδιώκοντας τη υιοθέτηση περιβαλλοντικών συνηθειών. Θα συμμετάσχουν ακριβώς τα ίδια με την περυσινή χρονιά σχολεία.

Του ζητήσαμε επίσης να μας εξηγήσει σε ποιους αθλητικούς χώρους πρόκειται να δούμε αυτή την επέκταση του προγράμματος. Μας είπε ότι είναι σε επικοινωνία και συνεργασία με τον κ. Στέργιο Ατσαλάκη και θα εξετάσουν από ποιους αθλητικούς χώρους θα ξεκινήσουν. Ανέφερε ότι θα είναι σίγουρα το Κολυμβητήριο και το Στάδιο, αλλά θα επεκταθούν και στα δημοτικά διαμερίσματα που υπάρχουν γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ